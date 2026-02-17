Χωρίς νερό για ώρες

Υπάρχει κάποιο πρόβλημα τροφοδοσίας ρεύματος στο αντλιοστάσιο του Αγίου Γεωργίου πού βρίσκεται στο δρόμο της Αλαγονίας και περίπου 3 χιλιόμετρα από την κεντρική αγορά, δυστυχώς δεν υπάρχει ύδρευση στην περιοχή μέχρι και τώρα ώρα 19.00. Στη ΔΕΥΑΚ λένε ότι είναι θέμα της ΔΕΗ, έχει πέσει μία κολώνα και το φτιάχνουν, αυτό από το μεσημέρι που υπήρξε επικοινωνία, η διακοπή όμως υπάρχει από το πρωί και ίσως από αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Το πρόβλημα είναι άλλο τώρα, όντως υπάρχει πρόβλημα με τη ΔΕΗ ή ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον;

Ανεξάρτητα από αυτό θα μπορούσαν, αφού το πρόβλημα υπάρχει από το πρωί να φέρουν δύο ,τρία βυτία νερό και να τα ρίξουν στη δεξαμενή της περιοχής, όπως γινόταν παλιά πριν γίνει η σύνδεση με το αντλιοστάσιο του Αγίου Γεωργίου.