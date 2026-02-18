Η αείμνηστη πλέον Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ (1926-2026) υπήρξε προσωπικότητα παγκόσμιας εμβέλειας, άνθρωπος της διανόησης και της τέχνης, κυρίως όμως άνθρωπος της ελεύθερης σκέψης.

Ως καταξιωμένη Βυζαντινολόγος προώθησε την αντίληψη για την αλληλοσχέση όλων των περιόδων του ελληνικού πολιτισμού, καθώς και τη μεγάλη προσφορά του Βυζαντίου στον παγκόσμιο πολιτισμό.

Η αείμνηστη Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ είχε ουσιαστική επαφή με προσωπικότητες παγκοσμίου κύρους στους χώρους της πολιτικής και του πολιτισμού, προωθώντας μελετημένες απόψεις για την ιστορία, την τέχνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά προβλήματα.

Τα πάθια και τα δεινά του Ελληνισμού από τη μικρασιατική καταστροφή (Μικρασιάτισσα η ίδια), τη γερμανική κατοχή και την Αντίσταση (στην οποία συμμετείχε), αλλά και πολλά άλλα, διαμόρφωσαν την προσωπικότητα και την ελληνική ψυχή της, γι’ αυτό πάντα η Ελλάδα και ο πολιτισμός της υπήρξαν το κέντρο του ενδιαφέροντός της.

Οι παλαιότεροι θα θυμούνται ότι η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ ανακηρύχθηκε επίτιμη δημότης του Δήμου Καλαμάτας το 1995, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με δήμαρχο τον αείμνηστο Χρήστο Μαλαπάνη και νομάρχη τον αείμνηστο Παναγιώτη Φωτέα.

Επιπλέον, το 2008 έλαβε το βραβείο πολιτικοκοινωνικού δοκιμίου «εις μνήμην» Παναγιώτη Φωτέα για το βιβλίο της «Πολιτισμός και Ελληνισμός-προσεγγίσεις», με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής, πρόεδρος της οποίας ήταν ο καθηγητής Πανεπιστημίου και Ακαδημαϊκός Γεώργιος Μητσόπουλος και εισηγητής ο θεμελιωτής του βραβείου και έγκριτος δοκιμιογράφος Κώστας Τσιρόπουλος. Μάλιστα από το βιβλίο αυτό αντλήθηκε το θέμα για την «τέχνη», στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2012.

Ας είναι αιωνία η μνήμη της μεγάλης αυτής Ελληνίδας, που πορεύτηκε στη ζωή της με αγωνιστικότητα, θάρρος, ήθος και εργατικότητα και που πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στον πολιτισμό, την επιστήμη και την Ελλάδα.

Την ευχαριστούμε για το παράδειγμα και τα διδάγματά της.