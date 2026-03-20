Ευφυείς, ηλίθιοι ή συναισθηματικά ανεπαρκείς οι πολεμοχαρείς;

Η πλέον λανθασμένη άποψη που σχηματίζουμε για τα αντίπαλα στρατόπεδα των πολεμικών συρράξεων, είναι ότι οι μεν ειρηνιστές είναι άτομα υψηλού IQ, οι δε πολεμοχαρείς χαμηλού και μάλιστα να αγγίζουν στάθμη πολικού ψύχους. Δηλαδή απόλυτης ηλιθιότητας.

Δυστυχώς οι εκτιμήσεις αυτές υπολογίζονται δίχως την έρευνα του εσώτερου συναισθηματικού κόσμου των θιασωτών της επιλογής των βομβαρδισμών, των ανελέητων γενοκτονιών και του κυνισμού όσον αφορά στην ανθρώπινη ζωή.

Το υπάνθρωπο τούτο είδος, είναι ευφυέστατο αλλά ένεκα ανεπούλωτων ψυχικών τραυμάτων και ανεπίλυτων κόμπλεξ, με το πέρας της ηλικίας τους οι χαίνουσες πληγές τους, υποσκελίζουν την όποια ευφυΐα διαθέτουν ως κληρονομική δωρεά.

Παραδείγματα άπειρα, από τετραπέρατους δολοφόνους, μέχρι αρχηγούς κρατών, επιχειρηματίες ή ιεράρχες θρησκειών ανά τον κόσμο.

Κάποτε μέσω ενός πειράματος παρακολουθήθηκαν μαθητές από την παιδική ηλικία τους, έως την επαγγελματική ζωή τους. Το αποτέλεσμα υπήρξε αποστομωτικό: Πανέξυπνα παιδιά, τραυματισμένα απ’ το οικογενειακό τους περιβάλλον, κατέληξαν εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που έστησαν κάποιοι συμμαθητές τους με χαμηλότερη πνευματική αντίληψη, αλλά με υγιές γονεϊκό και προστατευτικό πλέγμα κατά την παιδική και εφηβική ηλικία τους.

Κάπως έτσι, παρατηρούμε σπουδαγμένες προσωπικότητες, με οξύτατο μυαλό να καταλήγουν υποχείρια άθλιων αρχηγίσκων, καθώς αντιλαμβάνονται πως ο ανεπιβεβαίωτος εαυτός τους για να προωθηθεί, ουδόλως «παρενοχλείται» από εξευτελιστικές υποκλίσεις και δουλοπρεπή «ΝΑΙ», καθότι τα «ΟΧΙ» στοιχίζουν στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

Οι ίδιοι λοιπόν, με πλήρη υπακοή στην ιεραρχία του εκφοβισμού που τους ασκείται, ξεφορτώνουν το επαχθές φορτίο της προσωπικής τους ζωής, στις πλάτες των υποτελών σ αυτούς, έτσι ώστε η κλίμακα να λειτουργεί με την εξής σταθερά: «Αυτός που πατά το μερμήγκι, γονατίζει στον ελέφαντα».

Για να ασκηθεί όμως το bullying απ’ τον ισχυρό στον ανίσχυρο, απαιτούνται τα όπλα του εκβιασμού, διαφορετικά οι όποιες απειλές δεν ενέχουν κίνδυνο.

Σ΄ αυτό το σημείο εμφανίζονται οι ενδιάμεσοι κρίκοι της αλυσίδας του υπανθρωπισμού!

Ιδού ο εντεταλμένος Επστάϊν, με τα ατράνταχτα πειστήρια και όλο το μενού να το κραδαίνει στα χέρια του ο κάθε Νετανιάχου προς τους διστακτικούς συνεταίρους του: «Ή ανοίγεις τώρα πολεμικό νταραβέρι με το Ιράν, διαφορετικά, τα ανήλικα που χάιδευες στο κρεβάτι σου θα παίξουν στην τηλεοπτική σειρά “ο παιδόφιλος και τα βίτσια του”. Είμαστε σύμφωνοι;».

Τι να κάνει πλέον, ο αιχμάλωτος των παθών του; «Ότι πεις αφεντικό» η απάντησή του.

«Κύριε Κλίντον ή βομβαρδίζετε την Γιουγκοσλαβία και στηρίζετε τον διαμελισμό της, διαφορετικά εκτός απ’ το σπέρμα σας στη φούστα της Λεβίνσκι, έχουμε και ένα ακόμα χαριτωμένο βίντεο πολλαπλάσιο της ανάρμοστης συμπεριφοράς σας». Και η τρομαγμένη και καταρρακωμένη φιγούρα του πλανητάρχη δηλώνει άμεσα την υποταγή της: «Μη σας παρακαλώ, θα υλοποιήσω άμεσα τον ευγενή σας σκοπό».

Κι αν όλα αυτά συμβαίνουν σε «πλανηταρχικά» γραφεία, φαντασθείτε το «πολυμήχανο» Predator τι φοβικά σύνδρομα δημιουργεί σε πολιτικές ή επιχειρηματικές ορντινάντσες τελευταίας υποστάθμης, καθώς έντρομες οδηγούνται στον απώτατο διασυρμό, αν και παρακολουθούμενες να υπερασπίζονται τον «γριλάκια» εκβιαστή τους. Εκείνον ο οποίος απολάμβανε τις απολύτως προσωπικές στιγμές τους, του τύπου: Ξυλοδαρμός της συζύγου, ερωμένη στο αυτοκίνητο, υπόγεια αδιευκρίνιστα ποσά, ανήλικα αγοράκια στη κλίνη τους και άλλα πολλά, όπως, χαλαρωτικές στιγμές μετά πρέζας και ολίγης κοκαΐνης ή παιδούλες πολυτελείας άρτι αφιχθείσες απ’ τις πριγκηπικές περιοχές του Κόλπου.

Οπότε, όσοι φρονούν ότι η πολεμική σύρραξη στο Ιράν αποτελεί μια σταυροφορία δημοκρατικής ηθικής κατά του κράτους των μουλάδων, ας αφαιρέσουν τις δήθεν τσίμπλες από τα μάτια τους, γιατί δεν πείθουν κανέναν μα κανέναν.

Ίσως όλοι αυτοί να είναι πιο επικίνδυνοι απ’ τους καθαυτούς δολοφόνους που βομβαρδίζουν μαντηλοφορεμένα κοριτσάκια σε σχολεία, με το πρόσχημα των παράπλευρων απωλειών. Γιατί η συνενοχή των πολλών, καθίσταται ισχυρότερη της ενοχής του ενός.

Επομένως, αυτά τα δυτικά τέρατα που βιάζουν εννιάχρονα ανήλικα, δεν έχουν το ήθος και το ανάστημα να αναγορεύονται σε κήνσορες ανθρωπισμού. Αν παρεμπιπτόντως έχουν «μετανοήσει» και επιθυμούν να γίνει πιστευτή η μετάλλαξή τους, διαθέτουν πολλούς συμμάχους με πλούσιο πορνογραφικό υλικό να βομβαρδίσουν, που όλως τυχαίως, βρίσκονται με βαρύ θησαυροφυλάκιο πλησίον των περιοχών όπου μαίνεται ο πόλεμος. Κρεμούν κι εκεί τις άπιστες συζύγους, τους ομοφυλόφιλους, τους εμπόρους ναρκωτικών και πράττουν πολλά απ’ αυτά - ίσως και περισσότερα - απ’ όσα κατηγορούν το Ιράν, όπως οι γάμοι ογδοντάχρονων με δωδεκάχρονες. Όρεξη να έχουν και μουλάδες θα βρουν.

Με μία διαφορά: Υπάρχουν και οι μουλάδες του καταζητούμενου εγκληματία Νετανιάχου, οι πλέον «καταξιωμένοι» στον χώρο του υπανθρωπισμού! Αυτοί γνωρίζουν πολύ καλά, πως να επιβάλλουν γενοκτονίες στα γυναικόπαιδα των Παλαιστινίων δια της μάχαιρας, του λιμού, της έλλειψης φαρμάκων, των ανελέητων βομβαρδισμών και της ισοπέδωσης των κατοικιών.

Επίσης γνωρίζουν απταίστως το μάθημα της αισχρής υποκρισίας, δηλαδή, πως να διαλύεις χώρες, όπως επί παραδείγματι, την ανεξάρτητη Συρία για να την παραδώσεις στα χέρια του τζιχαντιστή και υψηλόβαθμου στελέχους της Αλ Κάιντα, Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, του μέχρι πρότινος καταζητούμενου σφαγέα.

Αυτού του σφαγέα, τον οποίο έφτυνες και τώρα φιλάς τα χέρια του. Μικρή σημασία έχει αν όλα αυτά συμβαίνουν για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το δολάριο ή το ρούβλι. Σημασία έχει ότι η επιστροφή μας στο τετράποδο μακρινό μας παρελθόν, είναι αδιαμφησβήτητο γεγονός.

Αυτή την φρικτή κοινωνία, μας επιφυλάσσει η νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, που ενώ αποτελεί μια σημαντική ανακάλυψη για τη διευκόλυνση του ανθρώπου, εν τέλει χρησιμοποιείται για την παραπλάνησή του. Κάτι γνωρίζουν επ΄ αυτού, κάποιοι αργυρώνητοι δημοσιογράφοι με το τσιπάκι του «παπαγάλου» εμφυτευμένο εντός του κρανίου τους.

Επιπροσθέτως, πόση άραγε ντροπή για τους κατ’ επίφασιν δυτικούς ηγέτες, να αποδέχονται απαγωγές αρχηγών κρατών ενώ κοιμούνται στο κρεβάτι τους απ’ το τραμπικό καθεστώς, με όποια κατηγορία κι αν επιθυμεί να τους προσάψει, όπως τον λησμονημένο απ’ όλους Μαδούρο ως ναρκέμπορα;

Όμως ακόμα και στα πορνεία υπάρχει μια τάξη, μια ηθική, μια ιεραρχία και μία σειρά. Η πατρώνα προαναγγέλλει την είσοδο της ιερόδουλης, οι πελάτες παρατηρούν, αν επιθυμούν πληρώνουν στάνταρ ποσό δίχως παζάρια και ακολούθως περνούν στο δωμάτιο. Ολοκληρώνουν και αποχωρούν καληνυχτίζοντας, με την ικανοποίηση της συνεργασίας αμοιβαία.

Ανάμεσα στο πορνείο των πολιτικών της Δύσης και στο πορνείο του αγοραίου Έρωτα, αναμφίβολα είμαι με την αξιοπρέπεια και την ηθική των οίκων ανοχής.

Γιατί εκεί μέσα παρέχεται σεξουαλική εκτόνωση και ουχί γενοκτονίες!