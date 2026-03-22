Κόλπος, πετρέλαιο και πόλεμος: Η Ελλάδα ανάμεσα στην ουδετερότητα και τη στρατιωτική πράξη

Σε περιόδους πολέμου, οι δηλώσεις των υπουργών δεν είναι απλώς ενημερώσεις, είναι και πολιτικά σήματα. Και συχνά, πίσω από μια φαινομενικά τεχνική αναφορά, αποκαλύπτεται μια βαθύτερη στρατηγική πραγματικότητα. Η περίπτωση της ελληνικής συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία: δεν περιγράφει απλώς ένα γεγονός, αλλά επαναπροσδιορίζει τη θέση της Ελλάδας σε ένα ταχέως κλιμακούμενο πολεμικό περιβάλλον.

Η πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, ότι η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν δεν είναι μια ακόμη τεχνική ενημέρωση. Είναι μια πολιτική αποκάλυψη. Και ταυτόχρονα μια στρατηγική παραδοχή.Διότι η συγκεκριμένη αποστολή δεν αφορά ασκήσεις ή συμβολική παρουσία. Πρόκειται για πραγματική επιχειρησιακή δράση, σε ενεργό πολεμικό περιβάλλον, με απτό αποτέλεσμα: την αναχαίτιση πυραυλικών απειλών που στόχευαν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας.

Η έννοια της «εμπειρίας», την οποία επικαλέστηκε ο υπουργός, αποκτά εδώ το πλήρες της βάρος. Πολεμική εμπειρία δεν παράγεται σε θεωρητικά σενάρια, αποκτάται στο πεδίο μάχης.

Το ερώτημα, επομένως, τίθεται ευθέως: συνιστά αυτό συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο; Σε τυπικό επίπεδο, όχι. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, όμως, η απάντηση είναι σαφώς καταφατική. Η Ελλάδα δεν έχει κηρύξει πόλεμο στο ΙΡΑΝ, αλλά παράγει πολεμικό αποτέλεσμα. Στη στρατιωτική γλώσσα λέγεται συμμετοχή σε εχθροπραξίες. Και μεγεωστρατηγικούς όρους, συνιστά έμμεση αλλά ουσιαστική εμπλοκή.

Η πραγματικότητα αυτή έρχεται σε αντίστιξη με το επίσημο κυβερνητικό αφήγημα περί μη εμπλοκής, το οποίο έχουν επαναλάβει εμφατικά, τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στην πράξη, ωστόσο, η Ελλάδα λειτουργεί ως κρίσιμος επιχειρησιακός κόμβος της δυτικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Η εικόνα είναι σαφής: η Σούδα επιχειρεί σε πλήρη ανάπτυξη ως αεροναυτικός κόμβος υψηλής έντασης, ενώ υποδομές όπως η Αλεξανδρούπολη, η Λάρισα και ο Άραξος υποστηρίζουν τη διακίνηση και ανάπτυξη δυνάμεων. Παράλληλα, η ανάπτυξη συστημάτων Patriot, τόσο στη Σαουδική Αραβία όσο και στην Κάρπαθο, συγκροτεί ένα πλέγμα αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής άμυνας που εντάσσεται στα ευρύτερα, συμπληρωματικά έστω, αμερικανο-ισραηλινά σχέδια.

Η Ελλάδα, συνεπώς, δεν είναι απλώς σύμμαχος, των ΗΠΑ και του ΙΣΡΑΗΛ, συνδεδεμένη με ισχυρές στρατιωτικές συμφωνίες. Είναι μέρος μιας διαλειτουργικής αεράμυνας, η οποία εκτείνεται από τον Περσικό Κόλπο έως την Ανατολική Μεσόγειο. Η συμμετοχή της, έστω και χωρίς τυπική εμπόλεμη ιδιότητα, δημιουργεί νέες πραγματικότητες: τα συστήματα καθίστανται δυνητικοί στόχοι, το προσωπικό εκτίθεται και η χώρα αποκτά ρόλο εντός του θεάτρου επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή εικόνα παραμένει άνιση. Σε ένα σύνολο 27 κρατών-μελών της Ε.Ε., η παρουσία της ευρωπαικής ναυτικής αρμάδας στην Ερυθρά Θάλασσα περιορίζεται ουσιαστικά σε τρεις χώρες, Γαλλία, Ελλάδα και Ιταλία, γεγονός που υπογραμμίζει τόσο την επιχειρησιακή ασυμμετρία όσο και τα όρια της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.

Στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, με την άμεση εμπλοκή των Ηνωμένες Πολιτείες, εισέρχεται σε φάση κλιμάκωσης υψηλού κινδύνου. Δεν πρόκειται πλέον για περιφερειακή ένταση, αλλά για έναν πολυεπίπεδο ενεργειακό πόλεμο. Οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις όπως το κοίτασμα SouthPars, το μεγαλύτερο παγκοσμίως, αναδεικνύουν ότι η στοχοποίηση ενεργειακών υποδομών αποτελεί στρατηγική επιλογή και όχι παρενέργεια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η ασφάλεια των Στενά του Ορμούζ, της σημαντικότερης αρτηρίας μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Οποιαδήποτε διαταραχή εκεί μεταφράζεται άμεσα σε άνοδο τιμών, αύξηση ασφαλίστρων κινδύνου και μεταφορά κόστους στις ευρωπαϊκές οικονομίες.Η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου προκαλεί παγκόσμιο σοκ, χτυπάει τα μεσαία και λαϊκά στρώματα, στραγγαλίζει οικογενειακούς προϋπολογισμούς και μετατρέπει την καθημερινότητα σε αβεβαιότητα.Ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει μέσα σε μόλις τρεις μήνες άλλους 45 εκατομμύρια ανθρώπους σε κατάσταση πείνας, εκτινάσσοντας την παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια σε ιστορικό υψηλό, σύμφωνα με νέα ανάλυση του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ (WFP).

Σε καθαρά στρατιωτικό επίπεδο, το Ισραήλ διατηρεί σαφή υπεροχή σε αεροπορική ισχύ και επιχειρήσεις ακριβείας, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και δικτυοκεντρικές δυνατότητες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής ισχύος, με ναυτικές ομάδες κρούσης, δορυφορικά συστήματα και ολοκληρωμένες δομές πληροφοριών και ηλεκτρονικού πολέμου. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των αντιβαλλιστικών συστημάτων παραμένει σχετική, καθώς οι αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων δεν υπερβαίνουν σταθερά το 70%.

Από την άλλη πλευρά, το Ιράν επενδύει σε ασύμμετρη στρατηγική: βαλλιστικούς πυραύλους μέσης εμβέλειας, drones, ναυτικές τακτικές κορεσμού και επιχειρήσεις φθοράς. Η στρατηγική «αποκεφαλισμού» που επιχειρεί το Ισραήλ πλήττοντας την ηγεσία της Τεχεράνης αποδίδει τακτικά αποτελέσματα, αλλά δεν οδηγεί σε κατάρρευση του καθεστώτος, το οποίο διαθέτει θεσμικό βάθος και μηχανισμούς αναπλήρωσης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική περίπτωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η τουρκική αντίδραση για την ανάπτυξη Patriot στην Κάρπαθο δεν αποτελεί μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αμφισβήτησης και διεθνοποίησης των ελληνοτουρκικών διαφορών. Η Τουρκία επιλέγει συνειδητά μια πολιτική ισορροπιών: διατηρεί λειτουργικούς διαύλους τόσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και με το Ιράν, συγκρούεται πολιτικά με το Ισραήλ και ταυτόχρονα προωθεί αναθεωρητική ατζέντα έναντι της Ελλάδας, επιδιώκοντας ρόλο αυτόνομου περιφερειακού παίκτη.

Το τελικό συμπέρασμα είναι σαφές και, για πολλούς, δυσάρεστο: η Ελλάδα δεν είναι τυπικά εμπόλεμη χώρα. Είναι όμως ενταγμένη σε μια επιχειρησιακή αρχιτεκτονική που παράγει πολεμικά αποτελέσματα. Σε έναν πόλεμο όπου η ενέργεια, οι θαλάσσιες οδοί και η αεράμυνα αποτελούν τα βασικά πεδία αντιπαράθεσης, η ουδετερότητα δεν είναι πλέον στρατηγική επιλογή.Είναι αφήγημα.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν η Ελλάδα «δηλώνει» ότι δεν πολεμά. Το ερώτημα είναι, αν ήδη συμμετέχει.

Και η απάντηση δεν βρίσκεται στις δηλώσεις, αλλά στα επιχειρησιακά δεδομένα.

Όταν ελληνικά συστήματα αναχαιτίζουν ιρανικούς πυραύλους, όταν ελληνικές βάσεις στηρίζουν καθημερινά πολεμικές επιχειρήσεις, όταν η χώρα εντάσσεται σε μια ενεργή αλυσίδα αεράμυνας από τον Περσικό έως την Ανατολική Μεσόγειο, τότε η πραγματικότητα είναι μία:

Η Ελλάδα δεν είναι εκτός πολέμου.Και δεν πρόκειται απλώς για στρατηγική επιλογή, αλλά για ιστορική ευθύνη.