Να ανοίξουν οι λιγνιτικές μονάδες, να μειωθούν οι τιμές του ρεύματος και των καυσίμων

Ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) προειδοποιεί για μακροχρόνιο ενεργειακό σοκ και κρίση ιστορικών διαστάσεων στην Ευρώπη λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή, με διακοπές εφοδιασμού, άνοδο τιμών και κινδύνους για ανάπτυξη, βιομηχανία και καταναλωτές, η μεν κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, η δε Ε.Ε. συζητά μέτρα τιμωρητικά για τους πολίτες. Σύμφωνα με τον Επίτροπο Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, «η λύση είναι η τηλεργασία και οι Κυριακές χωρίς ΙΧ , προκειμένου να μειωθεί η ζήτηση καυσίμων και να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση των ήδη εξαντλημένων αποθεμάτων»!!!. Η πρόταση αυτή για τηλεργασία και Κυριακές χωρίς αυτοκίνητο είναι η πιο ωμή παραδοχή ότι η Ε.Ε. δεν ψάχνει λύση, αλλά ζητάει μόνο θυσίες από τους πολίτες. Οι πολίτες όμως αρχίζουν να αναρωτιούνται για ποιον ακριβώς κάνουν αυτές τις θυσίες; Για μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία κατηγορεί το Ιράν που δέχθηκε απρόκλητη επίθεση γιατί αμύνεται; Που δεν καταδίκασε ούτε τη σφαγή των παιδιών στο σχολείο τους;

Στη χώρα μας το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας είναι οξύτερο από κάθε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα διότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχώρησε σε έγκλημα εσχάτης προδοσίας . Απαξίωσε τον εθνικό πλούτο της χώρας. Πέταξε στα σκουπίδια το εθνικό καύσιμο το λιγνίτη και πριν από κάθε άλλη χώρα της Ε. Ε. προχώρησε στην πρόωρη και βίαιη απολιγνιτοποίηση χωρίς να υποχρεώνεται από καμία Ευρωπαϊκή οδηγία ,ούτε φυσικά από ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος. Μοναδικό κριτήριο για τους Μητσοτάκη και Χατζηδάκη για τη πρόωρη και βίαιη απολιγνιτοποίηση ήταν η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ΗΠΑ να πουλάνε υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Ελλάδα , η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εφοπλιστών - φίλων του κ. Μητσοτάκη που ναυπήγησαν πλοία για τη μεταφορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς και των μεγάλο-ιδιωτών παραγωγών ρεύματος από φυσικό αέριο.

Είχαμε προειδοποιήσει τη περίοδο 2019-2023 στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ότι η βίαιη και πρόωρη απολιγνιτοποίηση σε συνδυασμό με την μεγάλη απάτη της ίδρυσης και του τρόπου λειτουργίας του χρηματιστηρίου ενέργειας:

1. Θα εκτοξεύσει τις τιμές στα ύψη. Οι αυξήσεις των τιμολογίων τον Μάρτιο έφτασαν ήδη στο 18,5%.

2. Καθιστά την χώρα ευάλωτη σε εξωτερικούς κινδύνους αφού πετάει στα σκουπίδια την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκειά της για χάρη ενός εισαγόμενου καυσίμου.

Δυστυχώς δικαιωθήκαμε. Την ώρα που οι ΑΠΕ αυξάνονται ραγδαία, αντί να αποδυναμώνουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση από το LNG και την οριακή τιμή του Χρηματιστηρίου του Φυσικού αερίου TTF της Ολλανδίας . Το αποτέλεσμα είναι ένα ενεργειακό μείγμα που, ενώ εμφανίζεται «πράσινο», καταλήγει οικονομικά και λειτουργικά εγκλωβισμένο στο πιο ακριβό και ασταθές καύσιμο της αγοράς.

Σήμερα μετά την απρόκλητη, αδικαιολόγητη και παράνομη επίθεση των Αμερικάνων και των Σιωναζί κατά του Ιράν το πρόβλημα και της ενεργειακής ασφάλειας και επάρκειας της χώρας αλλά και της εκτίναξης των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και των τιμών των καυσίμων απαιτεί να γίνει Παλλαϊκό κίνημα διεκδίκησης. Αλλά και να πάρουν θέση όλα τα κόμματα και οργανώσεις. Είναι επείγον να απαιτήσουμε και να επιβάλουμε για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και τη μείωση των τιμών στο ρεύμα στα καύσιμα .

–Να καταργηθεί η βίαιη και πρόωρη απολιγνιτοποίηση, να λειτουργήσει η Πτολεμαΐδα 5 με λιγνίτη και να ανοίξουν και να λειτουργήσουν τώρα όσες λιγνιτικές μονάδες που έχουν περιβαλλοντικούς όρους και να επικαιροποιηθούν οι Περιβαλλοντικοί όροι στις υπόλοιπες που είναι τεχνικά δυνατόν να επανέλθουν. Είναι ζήτημα σωτηρίας της χώρας στις συνθήκες του πολέμου και ανόδου τιμών, ένα πιο ισορροπημένο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής με: ενίσχυση των σταθερών μονάδων βάσης μέσα από την επαναφορά των εγχώριων καυσίμων στο μείγμα.

­-Να καταργηθεί ή τουλάχιστον να ανασταλεί η λειτουργία του χρηματιστήριου ενέργειας,

– Να καταργηθεί ο «Μηχανισμός Διακύμανσης» και η τιμή στη χοντρική να διαμορφώνεται με βάση το κόστος παραγωγής από κάθε πηγή συν ένα λογικό και διαφανές κέρδος

–Να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας,

– Να γίνει άμεση μείωση του ΦΠΑ στα τιμολόγια του Ηλεκτρικού Ρεύματος στο 4%,

– Να ενεργοποιηθεί εκ νέου ο Νόμος 4320/19-03-2015 που προβλέπει δωρεάν 1200 κιλοβατώρες το τετράμηνο για όσους είναι κάτω από τα όρια φτώχειας,

– Να σταματήσουν οι αποκοπές συνδέσεων ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και internet σε φτωχά υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά και να γίνει επανασύνδεση τους.

Όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων , με δεδομένο ότι οι αυξήσεις και στα καύσιμα ξεπερνούν καθημερινά κάθε όριο και τα μέτρα τις κυβέρνησης είναι εντελώς ανεπαρκή επιβάλλεται:

Να τεθούν υπό άμεσο κρατικό έλεγχο τα πετρελαϊκά αποθέματα ασφάλειας της χώρας που βρίσκονται αποκλειστικά στα χέρια των μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών εισαγωγής και διακίνησης, ώστε να προστατευτεί -όσο το δυνατόν- η χώρα και να αποτραπεί η κερδοσκοπία των ιδιωτών.

Να μειωθεί δραστικά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης και στη βενζίνη, στα επίπεδα που ήταν πριν τα μνημόνια .

Να μειωθεί ο Φ.Π.Α. στο κατώτερο δυνατό συντελεστή σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα όπως ήδη έχει γίνει σε άλλες χώρες .

Να φορολογηθούν όλα τα ουρανοκατέβατα υπερκέρδη των διυλιστηρίων με τουλάχιστον 80% όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες. Να χρησιμοποιηθούν μέρος των αποθεμάτων ασφαλείας τα οποία έχουν αγοραστεί σε πολύ χαμηλές τιμές και να μπει πλαφόν στις τιμές των διυλιστηρίων . Είναι γνωστό για όποιον έχει στοιχειώδεις γνώσεις αριθμητικής επιπέδου Δημοτικού ότι ο Λάτσης και ο Βαρδινογιάννης, μέσα σε 14 μήνες Ιανουάριος,2015 - Φεβρουάριος 2026 είχαν ουρανοκατέβατα υπερκέρδη 1,4 δις!!! Τα 1,4 δις είναι επιπλέον των κερδών που έβγαζαν. Είναι αυτά που προήλθαν από την αύξηση που έκαναν στο ποσοστό κέρδους για τη διύλιση του αργού πετρελαίου από 8 δολάρια το βαρέλι στα 16,5 το 2025 και στα 22 δολάρια το 2026!!!

Το μέτρο να μπει πλαφόν στις τιμές μόνο στα πρατήρια και όχι στα διυλιστήρια πέραν των άλλων, θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της νοθείας στα καύσιμα. Με συνέπεια σοβαρές ζημιές στα οχήματα από τη μια και να κλείσουν οι έντιμοι πρατηριούχοι από την άλλη, αφού δεν θα μπορούν να επιβιώσουν από τον ανταγωνισμό με αυτούς που θα κάνουν νοθεία.

Ειδικά για το αγροτικό πετρέλαιο να μηδενιστεί και ο ΕΦΚ και ο ΦΠΑ διότι απαιτείται επιπλέον στήριξη των αγροτών για να μειωθούν οι κίνδυνοι της επισιτιστικής κρίσης.

Οριστική λύση βέβαια ώστε να έχουμε ρεύμα φτηνό για όλο το λαό και φτηνά καύσιμα μπορεί να υπάρξει μόνο αν καταργηθεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας, το Ηλεκτρικό Ρεύμα γίνει πάλι Δημόσιο Αγαθό διότι σήμερα είναι πλέον χρηματιστηριακό εμπόρευμα. Αν επανέλθουν η ΔΕΗ και τα ΕΛΠΕ σε Δημόσιο έλεγχο.