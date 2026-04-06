Το ΕΣΥ υπό κατάρρευση: Η Καλαμάτα ως προειδοποίηση για όλη τη χώρα

Η αναστολή εφημέρευσης και εισαγωγών στις δύο Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αποτελεί το αποτέλεσμα μιας πολιτικής στην Υγεία που αποδείχθηκε ανεπαρκής να διασφαλίσει τη στοιχειώδη λειτουργία κρίσιμων δομών.

Οι πολίτες της Μεσσηνίας βρίσκονται εκτεθειμένοι, με ασθενείς να στερούνται βασικές υπηρεσίες υγείας, την ώρα που το Υπουργείο Υγείας τηρεί σιγή ιχθύος, παρότι οι ελλείψεις και οι πιέσεις στο σύστημα ήταν γνωστές εδώ και καιρό.

Δεν υπήρξε, όπως αποδεικνύεται, ούτε εφεδρικό σχέδιο ούτε στοιχειώδης μηχανισμός διαχείρισης μιας προβλέψιμης κρίσης. Αυτό δεν συνιστά απλώς διοικητική αστοχία. Συνιστά σαφή πολιτική αποτυχία.

Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αιφνίδια.

Ήταν το αποτέλεσμα της συσσώρευσης χρόνιων ελλείψεων που πλέον οδηγούν σε σημείο λειτουργικής κατάρρευσης.

Για πρώτη φορά, αυτές οι ελλείψεις μεταφράζονται σε αναστολή λειτουργίας, δηλαδή στο σημείο όπου το σύστημα παύει να μπορεί να ανταποκριθεί.

Αυτό που συμβαίνει δεν μπορεί να θεωρείται κανονικότητα. Απαιτείται, τουλάχιστον, στοιχειώδης σεβασμός απέναντι στους ασθενείς, στους πολίτες, στο ιατρονοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, που εδώ και χρόνια κρατά όρθιο το σύστημα υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Πρωτόγνωρες καταστάσεις για την Ελλάδα του 2026, σε πλήρη αντίθεση με το κυβερνητικό αφήγημα περί ευημερίας, ανάπτυξης και σταθερότητας!

Η αναστολή λειτουργίας δεν επιβαρύνει μόνο τους ασθενείς. Επιβαρύνει συνολικά το σύστημα υγείας.

Οι διακομιδές προς γειτονικά νοσοκομεία επιβαρύνουν το ήδη πιεσμένο σύστημα διακομιδών, δημιουργώντας κίνδυνο δυσλειτουργιών και απρόβλεπτων εξελίξεων, ιδίως στη διαχείριση σοβαρών και έκτακτων περιστατικών.

Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των κλινικών. Η αβεβαιότητα παρατείνεται και όλα παραμένουν στον αέρα.

Η Καλαμάτα δεν είναι εξαίρεση.

Είναι προειδοποίηση για όλη τη χώρα.

Η κρίση αυτή αναδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο την ανάγκη για αναδιοργάνωση του υγειονομικού χάρτη της χώρας, με επιστημονικά κριτήρια, με σεβασμό στην περιφερειακή συνοχή και με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών.

Ένα σύγχρονο και ανθεκτικό σύστημα υγείας απαιτεί:

• σταθερή και επαρκή στελέχωση με μόνιμο προσωπικό,

• ουσιαστικά κίνητρα για την προσέλκυση ιατρών στην περιφέρεια,

• ελάχιστα εγγυημένα πρότυπα λειτουργίας για κρίσιμες κλινικές,

• και μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης πριν το σύστημα φτάσει στα όριά του.

Παράλληλα, η πλήρης διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας, όχι για απόδοση εντυπώσεων, αλλά για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και αποτροπή επανάληψης αντίστοιχων φαινομένων.

Η υγεία δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς σχέδιο.

Και, κυρίως, δεν μπορεί να αφήνει τους πολίτες εκτεθειμένους.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής προτείνει ένα ισχυρό, δημόσιο και αποκεντρωμένο ΕΣΥ, με ανθεκτικότητα, επάρκεια και εγγυημένη ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.

Η σημερινή κατάσταση αποτελεί, στην πράξη, ομολογία αποτυχίας.

Απαιτείται άμεσα αλλαγή πολιτικής και στην Υγεία.

Πολιτική αλλαγή τώρα, για να σταματήσει η κατρακύλα και η απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας.