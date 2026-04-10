Η  «Σταύρωση» των  Χριστιανών  της  Ανατολής

Διανύοντας τη Μεγάλη Εβδομάδα και ενόψει της εορτής του Πάσχα των Ορθοδόξων, νομίζω ότι επιβάλλεται το πνεύμα και η ψυχή μας να ταξιδεύσει στους «Σταυρωμένους» χριστιανούς των αρχαίων Πατριαρχείων της κοντινής μας Ανατολής, δηλαδή αυτών της Αντιοχείας, των Ιεροσολύμων και της Αλεξάνδρειας.

Αναφέρομαι στις πολλές χιλιάδες Ορθοδόξων, που έχουν ως σημείο αναφοράς και ελπίδας την Ελλάδα και που λειτουργούν ως οι ακοίμητοι φρουροί ναών, προσκυνημάτων, έργων εκκλησιαστικής τέχνης και κυρίως παραδόσεων πολλών αιώνων, βαθύτατα επηρεασμένων από το Ελληνοχριστιανικό πνεύμα.

Η συστηματική καταπίεση, οι καταστροφές ή οι απαλλοτριώσεις περιουσιών, οι εξορίες, οι δολοφονίες, οι πολύμορφες και εξοντωτικές διώξεις, όπως και η επιλογή της μετανάστευσης αλλά και του «κρυπτοχριστιανισμού» ως το μονόδρομο της επιβίωσης, έχουν οδηγήσει σε δραματική μείωση των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής.

Στη Συρία, τον Λίβανο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Ιράκ, το Ιράν και την Αίγυπτο, όπου, πριν από τους αλλεπάλληλους πολέμους των τελευταίων δεκαετιών, ζούσαν εκατομμύρια χριστιανοί, κυρίως ορθόδοξοι, σήμερα απομένουν λίγες εκατοντάδες χιλιάδες συνολικά, οι οποίοι επιβιώνουν με τον φόβο και την τρομοκρατία κυρίως των ακραίων μουσουλμάνων.

Στην πλέον δραματική κατάσταση βρίσκεται το Πατριαρχείο Αντιοχείας, που έχει ως έδρα τη Δαμασκό από τον 14ο αι. και αγωνίζεται κυριολεκτικά για τη διάσωση της ύπαρξής του, μέσα σε συνεχή τρομοκρατία, δολοφονίες και ανατινάξεις εκκλησιών και μνημείων. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε την απαγωγή και την εξαφάνιση του Μητροπολίτη Χαλεπίου Παύλου και του επισκόπου Ιωάννη το 2013, που σήμερα αποτελούν σύμβολα μαρτυρίου της χριστιανικής πίστης για όλο τον ορθόδοξο κόσμο. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως η μονή της Αγίας Κυριακής στη Βέροια στελεχώνεται σήμερα με δεκάδες μοναχές από τη Συρία, όπου αναζήτησαν εδώ την αναγκαία ηρεμία και προστασία από τις μουσουλμανικές αγριότητες.

Επιβάλλεται λοιπόν, στο πνεύμα των Μεγάλων Ημερών, να θυμηθούμε τις εκκλησίες στη Γάζα που καταστράφηκαν πρόσφατα από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς,, τους τόπους λατρείας, που ανατινάχθηκαν ή βεβηλώθηκαν στο Χαλέπι και τη Δαμασκό, την καταπίεση των Χριστιανών στην παλιά Ιερουσαλήμ, το νότιο Λίβανο, το Ιράν και βέβαια τα γεγονότα στην Ι.Μ. στο Σινά. Να συνειδητοποιήσουμε δηλαδή «τον Γολγοθά και τη Σταύρωση» που υφίστανται οι Εκκλησίες και οι χριστιανοί της κοντινής μας Ανατολής, όπως και την ανάγκη γενικής κινητοποίησης για την προστασία και την υποστήριξή τους.

Ασφαλώς, η Ελληνική Κυβέρνηση πρέπει να γίνει περισσότερο υποστηρικτική σε οικονομικούς πόρους και τη διάθεση διπλωματικού κεφαλαίου, γιατί οι χριστιανοί, τα μνημεία και τα Πατριαρχεία της Ανατολής έχουν για τον Ελληνισμό τεράστια, όχι μόνο θρησκευτική, αλλά ιστορική και Εθνική σημασία, την οποία -πιστεύω- ότι κατανοεί ο καθένας μας. Από την άλλη, η Ευρώπη έχει ευθύνη, όπως και οικονομικές δυνατότητες, να παρέμβει υπέρ των χριστιανικών μειονοτήτων της Ανατολής, για την προστασία των θρησκευτικών ελευθεριών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους. Η σοβαρότητα της κατάστασης δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό.

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση !

