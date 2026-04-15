Πολιανή: Εκεί που το όραμα γίνεται μονοπάτι ζωής στον Ταΰγετο

Η Πολιανή δεν είναι απλώς ένα ακόμη ορεινό χωριό. Είναι μια ιστορία που ξαναγράφεται. Ένας τόπος που, με οδηγό την αγάπη και τη συλλογική προσπάθεια, αρχίζει να ξαναβρίσκει τη φωνή του.

Πίσω από αυτή την ήσυχη αλλά ουσιαστική αναγέννηση βρίσκονται τρεις γυναίκες: η Δήμητρα, η Αριαννα και η Νίκη. Με κοινό παρονομαστή την ενσυναίσθηση για την ύπαιθρο και βαθιά σύνδεση με την ιστορική ταυτότητα της Πολιανής, ένωσαν τις δυνάμεις τους με έναν ξεκάθαρο στόχο: να μετατρέψουν το χωριό σε έναν ζωντανό, επισκέψιμο προορισμό που θα εμπνέει και θα στηρίζει ολόκληρη την περιοχή.

Η καθεμία φέρνει μαζί της ένα ξεχωριστό κομμάτι γνώσης και πάθους. Η γαστρονομία, η βοτανολογία και η πεζοπορία γίνονται τα εργαλεία μιας νέας αφήγησης. Στην καρδιά του χωριού, μια παραδοσιακή ταβέρνα αναδεικνύει τις τοπικές γεύσεις, ενώ τα αρώματα των βοτάνων και τα μονοπάτια του Ταϋγέτου καλούν τον επισκέπτη να ανακαλύψει τη φύση με όλες του τις αισθήσεις.

Η Πολιανή αποκτά σταδιακά μια νέα ταυτότητα αυτή της εξερεύνησης. Δεν πρόκειται για μαζικό τουρισμό, αλλά για μια αυθεντική εμπειρία που απευθύνεται σε όσους αναζητούν το αληθινό: τη γαλήνη, την επαφή με τη φύση, την ανθρώπινη σύνδεση.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πορεία παίζει και η δράση της ομάδας «Τα Γεράκια», με συχνές εξορμήσεις και ψηφιακά αφιερώματα που αναδεικνύουν την περιοχή με σεβασμό και συνέπεια. Μα πάνω απ’ όλα, αυτό που δίνει πνοή στο εγχείρημα είναι το μεράκι των τριών γυναικών — μια δύναμη αθόρυβη αλλά ανθεκτική.

Σε μια εποχή που τα ορεινά χωριά δοκιμάζονται, η Πολιανή γίνεται ένα φωτεινό παράδειγμα. Όχι μέσα από μεγάλες υποσχέσεις, αλλά μέσα από μικρές, καθημερινές πράξεις που χτίζουν κάτι αληθινό.

Γιάννης Λάσκαρης