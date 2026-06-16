Η κρίση της κυβέρνησης και οι άπνοιες της αντιπολίτευσης!

Σήμερα, λίγους μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές του 2027, η Ελλάδα βουλιάζει στην κυριολεξία μέσα σε απίθανο κλίμα μιζέριας, σήψης και παρακμής. Η λογική της Ψωροκώσταινας επανέρχεται και τη χώρα διατρέχουν ένα υπόκωφο βουητό απογοήτευσης και μια μουρμούρα απαξίωσης των πάντων. Η αισιοδοξία για το μέλλον έχει μετατραπεί προ πολλού σε απαισιοδοξία στον οικογενειακό προγραμματισμό των νέων ζευγαριών. Απ’ την άλλη η Κυβέρνηση μιλά για το πρόβλημα του δημογραφικού όχι μόνο χωρίς να παίρνει κανένα μέτρο αλλά να διπλασιάζει τους μισθούς των άτεκνων Μητροπολιτών. Η απογοήτευση διάχυτη παντού στην κοινωνία. Όμως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πρώτη τη ΝΔ με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Αυτό βασικά οφείλεται στην τεράστια πανσπερμία κομμάτων που υπάρχει. Αυτή η πολυφωνία και ο τεράστιος κομματικός κατακερματισμός του εκλογικού σώματος δεν επιτρέπει τη δημιουργία ενός ισχυρού αντιπολιτευτικού πόλου.

Η ημετεροκρατία σε ημερήσια διάταξη. Τα σκάνδαλα καθημερινή πραγματικότητα. Το κράτος υποχείριο της «γαλάζιας» διακυβέρνησης μακράν της υπόσχεσης του Πρωθυπουργού περί «επιτελικού» κράτους. Η γραφειοκρατία δυνάστης του πολίτη και η εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξυπηρέτηση δημιουργός της μεγάλης ανεργίας του πολίτη. Σύντομα μπαίνοντας στο δημόσιο βίο η τεχνική νοημοσύνη θα εκτοξεύσει την ανεργία και την εγκληματικότητα.

Ο κ. Μητσοτάκης, στον «θρόνο» του αδρανής και χωρίς έλεγχο παρακολουθεί το κατρακύλισμα στη διαπλοκή πολλών κυβερνητικών στελεχών του χρησιμοποιώντας τον, παντός καιρού, Άδωνη Γεωργιάδη ως πολυεργαλείο επί παντός επιστητού να αλωνίζει τα τηλεοπτικά κανάλια.

Η δε αντιπολίτευση απονευρωμένη και κατακερματισμένη αντιπαρατίθεται για το ποιος θα είναι δεύτερος και τρίτος αντί να βρουν τον τρόπο να ενώσουν δυνάμεις.

Μέσα σε αυτό το ιδανικό περιβάλλον, τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα «οργιάζουν» σε βάρος του λαού και ιδιαιτέρως σε βάρος των οικονομικά αδύνατων στρωμάτων της κοινωνίας. Και ο χορός καλά κρατεί!

Τα κάθε είδους καρτέλ έχουν «τ’ απάνω χέρι» και κερδοσκοπούν ασύστολα διότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί λειτουργούν άνευρα και «κατόπιν εορτής». Ο ανταγωνισμός της ελεύθερης αγοράς έχει μετατραπεί σε μάστιγα για τον λαό και κρατά σε οικονομική ομηρία τους καταναλωτές.

Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, πουλάει όσο θέλει, οι τιμές τραβούν την ανηφόρα, οι έλεγχοι ουσιαστικά ανύπαρκτοι, τα πρόστιμα είναι της «πλάκας», οι μεσάζοντας γλεντάνε και το κράτος παραμένει απλός σχολιαστής και ανεύθυνος παρατηρητής. Έτσι η κατάσταση οδηγείται μέρα με τη μέρα στο απροχώρητο.

Αυτό το καθημερινό μπάχαλο του δημόσιου βίου της κυβερνητικής πολιτικής της ΝΔ ερήμην και της αντιπολίτευσης που «ξεκατινιάζεται», οδηγεί με βεβαιότητα τη δημοκρατία σε κρίση και το πολιτικό σύστημα σε απαξίωση.

Ο λαός απογοητευμένος και αηδιασμένος, δεν έχει πάντα την δυνατότητα να αξιολογήσει τα πραγματικά πολιτικά δεδομένα, εξαιτίας των κυβερνητικών επικοινωνιακών τεχνασμάτων και των χαλκείων πλαστογράφησης και παραπληροφόρησης που εφαρμόζει η Κυβέρνηση. Συστηματικά η Κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη και το «τέλμα και μπάχαλο» που δημιουργεί η πολυφωνία που επικρατεί στο χώρο της Αντιπολίτευσης επιδίδεται σε ένα απίθανο παιχνίδι δημιουργίας ψευδών εντυπώσεων με υπονοούμενα, υπόγειες και επιλεκτικές διαρροές, συμψηφισμούς και μεταθέσεις ευθυνών. Με αυτά θέλει να περάσει στην κοινωνία το μήνυμα ότι όλοι ίδιοι είναι.

Έτσι οι κυβερνώντες, έχοντας στα χέρια τους την εξουσία όχι ως μέσο επίλυσης των προβλημάτων, αλλά ως ισχυρό εργαλείο χειραγώγησης, μπορούν να θολώνουν το πολιτικό τοπίο της χώρας και να ψαρεύουν, όπως τους βολεύει, σε θολά νερά.

ΥΓ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αστυνομικοί που αποσπώνται για τις ανάγκες της υπηρεσίας για ένα χρόνο, από την επαρχία στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη εκτός από τον μισθό που έπαιρναν, λαμβάνουν επιπλέον κάθε μήνα 4200 ευρώ. Αυτό γιατί δεν συμβαίνει και για τους Γιατρούς και Εκπαιδευτικούς που πηγαίνουν σε δυσπρόσιτα και απομονωμένα μέρη της χώρας μας;