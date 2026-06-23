Για την επένδυση «Nika Bay Kalamata» (IDM Kalamata) στη Δυτική Παραλία – θέση Μπουρνιάς: Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα δεν παραχωρείται και δεν απολογούμαστε επειδή ρωτάμε

Κυκλοφόρησε στις τοπικές εφημερίδες ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΘΑΡΡΟΣ δελτίο Τύπου για την επένδυση «Nika Bay Kalamata», που υπόσχεται «μια νέα παραλιακή γειτονιά με δημόσιους χώρους πρασίνου, νέες θέσεις εργασίας και ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα».

Το χαιρετίζουμε ως διάθεση διαλόγου. Όμως μια ανακοίνωση δεν είναι απάντηση. Καθησυχασμός χωρίς τεκμηρίωση δεν λύνει ερωτήματα - τα μεταθέτει. Όσοι ζητάμε μελέτες, διαφάνεια, χωροταξικό σχεδιασμό και δεσμευτικά τοπικά οφέλη δεν είμαστε «αρνητές των επενδύσεων».

Είμαστε πολίτες που δεν θέλουμε να παραδοθεί το πολεοδομικό και φυσικό μέλλον της Καλαμάτας σε ένα κενό. Δεν λέμε «όχι». Λέμε - αποδείξτε το.

1. Τι αποσιωπάται: Στον φάκελο της διαβούλευσης το έργο εμφανίζεται με τα πραγματικά του μεγέθη - προϋπολογισμός περίπου 136,5 εκατ. ευρώ, έκταση 205.742,73 τ.μ. στη θέση Μπουρνιάς, δόμηση περίπου 39.700 τ.μ., ξενοδοχείο 140 δωματίων και 248 πολυτελείς κατοικίες.

Κανένα από αυτά τα κρίσιμα στοιχεία - αριθμός κατοικιών, ακριβής θέση, δόμηση, αίτημα χρήσης αιγιαλού - δεν παρουσιάζεται με την αναγκαία σαφήνεια στο δελτίο Τύπου. Υπάρχουν και δύο σοβαρές αποκλίσεις - η ανακοίνωση μιλά για «εκατοντάδες θέσεις εργασίας», ενώ ο φάκελος αναφέρεται σε «τουλάχιστον 75 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας». Επίσης, υπόσχεται «ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα», ενώ ζητείται παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του ν. 4864/2021 που αφορά τις στρατηγικές επενδύσεις.

Άλλο η επικοινωνιακή διαβεβαίωση και άλλο η δεσμευτική εγγύηση. Εδώ χρειαζόμαστε το δεύτερο.

2. Τα κρίσιμα ερωτήματα: Γιατί η βιασύνη να ενταχθεί τώρα η επένδυση στις Στρατηγικές Επενδύσεις, τη στιγμή που προωθείται νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, με αυστηρότερους κανόνες για τις παράκτιες περιοχές, περιορισμούς στη ζώνη 0–25 μ. από την ακτογραμμή και απαίτηση μελετών φέρουσας ικανότητας; Μήπως η βιασύνη αποσκοπεί στο να «κλειδώσει» το έργο πριν αυστηροποιηθούν οι κανόνες;

Και γιατί fast-track ενώ για το ίδιο παράκτιο μέτωπο εκπονείται Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας -Μάνης, μελέτη ύψους 3.000.000 ευρώ; Πώς γίνεται να πληρώνουμε για να σχεδιάσουμε το παράκτιο μέτωπό μας και ταυτόχρονα να το παρακάμπτουμε με μια «στρατηγική εξαίρεση»;

Η επένδυση δεν μπορεί να προηγείται του σχεδίου που οφείλει να τη ρυθμίζει. Επενδύσεις χωρίς κανόνες είναι πύργοι στην άμμο - μπορεί πρόσκαιρα να εντυπωσιάζουν, αλλά με την πρώτη θεσμική, κοινωνική ή περιβαλλοντική δοκιμασία καταρρέουν, αφήνοντας πίσω τους κόστος για την πόλη και κέρδη για όσους πρόλαβαν να προεισπράξουν την υπεραξία της. Η Καλαμάτα δεν χρειάζεται ανάπτυξη-εξαίρεση. Χρειάζεται ανάπτυξη που αντέχει στον χρόνο, επειδή στηρίζεται σε σχέδιο, κανόνες, λογοδοσία και σεβασμό στο δημόσιο συμφέρον.

3. Ξενοδοχειακή επένδυση ή real estate; Οι 75 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας είναι το νομικό ελάχιστο της κατηγορίας 1(αβ) των στρατηγικών επενδύσεων, όχι πραγματική πρόβλεψη απασχόλησης. Για ένα πεντάστερο ξενοδοχείο 140 δωματίων, η δήλωση του ελαχίστου, σε συνδυασμό με τις 248 πολυτελείς κατοικίες προς πώληση, γεννά εύλογο φόβο ότι το ξενοδοχείο λειτουργεί ως «πρόσχημα» και η πώληση κατοικιών είναι η ουσία.

Ο προβληματισμός ενισχύεται από το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον Οικονομικό Ταχυδρόμο της 12.3.2026, ο φορέας «IDM KALAMATA Μονοπρόσωπη Α.Ε.» ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023, ως μετεξέλιξη της «ΙΑΠΕΤΟΣ REAL ESTATE Ι.Κ.Ε.», με αρχικό κεφάλαιο μόλις 13.000 ευρώ.

Αν οι φόβοι μας επιβεβαιωθούν, το πραγματικό επιχειρηματικό βάρος μπορεί να μη βρίσκεται στη μακροχρόνια λειτουργία ενός ξενοδοχείου, αλλά στην άμεση αξιοποίηση της υπεραξίας που δημιουργεί το παράκτιο μέτωπο της Καλαμάτας. Η υπεραξία αυτή δεν δημιουργήθηκε από τον επενδυτή. Του την προσφέρει το συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης - η παραλία, το τοπίο, η θάλασσα, η δημόσια εικόνα της Καλαμάτας.

Θα συμβεί δηλαδή - σε μεγάλη κλίμακα - αυτό που συμβαίνει εδώ και χρόνια με τα διαμερίσματα στις πολυκατοικίες, τα οποία προ πωλούνται επί σχεδίων, με ωραίες εικόνες και υποσχέσεις.

Αυτές τις «επενδύσεις» θέλουμε; Επενδύσεις που προεισπράττουν την υπεραξία του τόπου πριν αποδείξουν το δημόσιο όφελος;

Δεν αρκεί, λοιπόν, να παρουσιάζεται μια τέτοια επένδυση ως εισροή κεφαλαίων. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν συμβάλλει διαρκώς στη βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου της χώρας: αν φέρνει ξένους επισκέπτες, αυξάνει τις τουριστικές εισπράξεις, στηρίζεται σε ελληνικά προϊόντα και τοπικές υπηρεσίες, δημιουργεί σταθερή απασχόληση και αφήνει πραγματική προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Όταν όμως το κύριο βάρος μεταφέρεται στην πώληση πολυτελών κατοικιών, στην εισαγόμενη κατασκευή και στην προείσπραξη της υπεραξίας της παραλιακής γης, τότε η συμβολή στο εξωτερικό ισοζύγιο είναι αβέβαιη, πρόσκαιρη και απολύτως ελεγκτέα. Το χειρότερο, μάλιστα, είναι να βαφτίζουμε τέτοια σχήματα «στρατηγικές επενδύσεις», χωρίς αυστηρό έλεγχο, χωρίς δεσμευτικές εγγυήσεις και χωρίς λογοδοσία για το πραγματικό δημόσιο όφελος.

4. Ποιος επενδύει και τι ζητά: Η διαφάνεια ως προς το ποιος επενδύει δεν είναι καχυποψία. Είναι στοιχειώδης όρος όταν ζητούνται δημόσια εργαλεία, φορολογικές διευκολύνσεις, ταχεία αδειοδότηση και παραχώρηση αιγιαλού.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία, ο όμιλος IDM Capital δραστηριοποιείται κυρίως στο real estate - condominiums, mixed-use projects, εμπορικά κέντρα - στο Μανχάταν και την Ευρώπη, με στρατηγική «value-added» σε προβληματικά ακίνητα, και δεν εμφανίζει γνωστό ιστορικό λειτουργίας ξενοδοχείων στην Ελλάδα.

Όταν ένας τέτοιος όμιλος, χωρίς γνωστή προϊστορία στη λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων στη χώρα μας, ζητά «στρατηγικό» χαρακτήρα για ένα έργο που περιλαμβάνει 248 κατοικίες, ο φόβος ότι μιλάμε κυρίως για real estate και όχι για αμιγώς ξενοδοχειακή επένδυση γίνεται εύλογο δημόσιο ερώτημα.

Ακόμη περισσότερο, όταν γίνεται λόγος για πολυτελείς κατοικίες τύπου condominium - δηλαδή για αυτοτελείς ιδιοκτησίες μέσα σε συγκρότημα πολλαπλών μονάδων, με κοινόχρηστους χώρους και κοινές υποδομές - οφείλουμε να ρωτήσουμε καθαρά:

Πρόκειται για ξενοδοχείο που θα λειτουργεί μακροχρόνια, θα δημιουργεί σταθερές θέσεις εργασίας και θα αποδίδει διαρκές όφελος στην πόλη ή για συγκρότημα πολυτελών κατοικιών με τουριστικό μανδύα;

Αυτό δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι η ουσία του δημόσιου προβληματισμού. Γιατί άλλο μια ξενοδοχειακή επένδυση με σαφείς δεσμεύσεις λειτουργίας, απασχόλησης και τοπικής ανταποδοτικότητας, και άλλο ένα σχήμα real estate που αξιοποιεί την υπεραξία της παραλίας της Καλαμάτας, χωρίς να έχει ακόμη αποδείξει το πραγματικό, διαρκές και μετρήσιμο δημόσιο όφελος.

5. Τι ζητάμε: Δεν ζητάμε αναβολή της ανάπτυξης. Ζητάμε ανάπτυξη με κανόνες.

Η ένταξη και η αδειοδότηση δεν πρέπει να προχωρήσουν χωρίς ολοκλήρωση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμάτας–Μάνης, πλήρη δημοσιοποίηση όλων των μελετών, σαφή κριτήρια «στρατηγικότητας», αποκάλυψη του ιδιοκτησιακού, χρηματοδοτικού και λειτουργικού σχήματος, δεσμευτική εγγύηση ελεύθερης πρόσβασης στον αιγιαλό, μετρήσιμα τοπικά οφέλη με ρήτρα ανάκλησης και ουσιαστική παράταση της διαβούλευσης.

Το παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας είναι δημόσιο αγαθό, στοιχείο ταυτότητας και κληρονομιά όλων. Αν παραχωρηθεί ως προνομιακό πεδίο ιδιωτικής αξιοποίησης, με δημόσιες διευκολύνσεις και φοροαπαλλαγές, τότε δεν χάνουμε απλώς μια έκταση. Δημιουργούμε προηγούμενο.

Η Καλαμάτα δεν χρειάζεται να εκποιήσει την παραλία της ως προϊόν πολυτελούς κατανάλωσης. Χρειάζεται σχέδιο που υπερασπίζεται τον δημόσιο χώρο, το φυσικό τοπίο, τη συλλογική πρόσβαση, την ποιότητα ζωής και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της πόλης.

Κάποιοι μας ζητούν να απολογηθούμε επειδή θέτουμε ερωτήματα. Δεν θα το κάνουμε. Όσοι ρωτούν δεν εμποδίζουν την ανάπτυξη - την κάνουν δίκαιη.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Καλαμάτας δεν παραχωρείται χωρίς σχέδιο, χωρίς εγγυήσεις και χωρίς λογοδοσία. Και δεν απολογούμαστε επειδή ρωτάμε.

Αντίθετα, θα πρέπει να απολογηθούν όσοι τοποθετούνται υπέρ μιας επένδυσης που δεν έχει απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα, αλλά φιλοδοξεί, με κατατεθειμένο αρχικό κεφάλαιο 13.000 ευρώ, να χαρακτηριστεί στρατηγικής σημασίας fast-track επένδυση.

Σημείωση τεκμηρίωσης: τα μεγέθη του έργου προέρχονται από τον φάκελο/σχόλια της διαβούλευσης (Enterprise Greece, Μάρτ. 2026) και τον οικονομικό Τύπο (ot.gr, insider.gr, Naftemporiki, Notospress, 12.3–18.6.2026). Το θεσμικό πλαίσιο: ν. 4864/2021 (ΦΕΚ Α΄ 237/2.12.2021) και νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό («Η Καθημερινή», 12.5.2026).