Σημαντική η δωρεά του αξονικού τομογράφου στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας: Ο εξοπλισμός και η στελέχωση του είναι ευθύνη της Πολιτείας

Η δωρεά νέου αξονικού τομογράφου στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας από το Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου» αποτελεί εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για τη δημόσια υγεία στη δυτική Μεσσηνία και τη νότια Ηλεία.

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς το Ίδρυμα για την ουσιαστική κοινωνική του προσφορά. Η απουσία αξονικού τομογράφου οδηγούσε επί χρόνια σε αναγκαστικές, χρονοβόρες και συχνά επικίνδυνες διακομιδές ασθενών προς την Καλαμάτα, ιδιαίτερα σε επείγοντα περιστατικά.

Η διεκδίκηση για την ενίσχυση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας δεν είναι σημερινή. Ήδη από τον Ιανουάριο του 2013, ως πρόεδρος του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας, είχα θέσει στη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας το ζήτημα της προοπτικής και της ενίσχυσής του.

Τον Απρίλιο του 2023, μετά από επίσκεψή μου στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, ζήτησα δημόσια και συγκεκριμένα την προμήθεια αξονικού τομογράφου, ώστε να σταματήσουν οι επικίνδυνες διακομιδές ασθενών προς την Καλαμάτα.

Η σημαντική σημερινή δωρεά, όμως, δεν μπορεί να συγκαλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης.

Η Πολιτεία οφείλει να εξοπλίζει έγκαιρα τα δημόσια νοσοκομεία με τα απαραίτητα ιατροτεχνολογικά μέσα και να μην επαφίεται αποκλειστικά στην κοινωνική ευαισθησία ιδιωτών και κοινωφελών ιδρυμάτων.

Άλλωστε, ήδη από το 2024 είχε ανακοινωθεί ότι η αγορά αξονικού τομογράφου για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας είχε εξασφαλιστεί και ότι η χρηματοδότησή του θα καλυπτόταν από το ΕΣΠΑ.

Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, η δημόσια προμήθεια δεν ολοκληρώθηκε. Χρειάστηκε τελικά η παρέμβαση του Ιδρύματος Κωνσταντακόπουλου για να καλυφθεί μια στοιχειώδης και επείγουσα ανάγκη ενός δημόσιου νοσοκομείου.

Οι δωρεές είναι πολύτιμες και αξίζουν την ευγνωμοσύνη όλων μας. Δεν μπορούν, όμως, να υποκαθιστούν τη μόνιμη ευθύνη της κυβέρνησης για τη χρηματοδότηση, τον εξοπλισμό και τη στελέχωση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει:

Τι απέγινε η εξαγγελθείσα χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ;

Η εγκατάσταση του αξονικού πρέπει τώρα να συνοδευτεί από επαρκή στελέχωση του Ακτινολογικού Τμήματος, 24ωρη λειτουργία του μηχανήματος και πλήρη εφημεριακή κάλυψη των βασικών ιατρικών ειδικοτήτων.

Παράλληλα, έχουμε θέσει δημόσια και με ολοκληρωμένη πρόταση την ανάγκη αποκατάστασης της διοικητικής, οργανικής και οικονομικής αυτοτέλειας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, με δικό του οργανισμό, διοίκηση και προϋπολογισμό.

Το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας εξυπηρετεί την Τριφυλία, τη δυτική Μεσσηνία, μεγάλο μέρος της νότιας Ηλείας και κατά τους θερινούς μήνες χιλιάδες επισκέπτες. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια περιφερειακή δομή δεύτερης κατηγορίας.

Ο αξονικός τομογράφος αποτελεί ένα σημαντικό βήμα. Ο αγώνας, όμως, συνεχίζεται για ένα σύγχρονο, πλήρως στελεχωμένο, ισχυρό και αυτοτελές Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

* Καρδιολόγος. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας. Επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος»