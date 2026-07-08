Οδική Παιδεία για όλους: Πώς μεταφέρονται τα ζώα συντροφιάς

Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα πρακτικό, αλλά και πολύ σημαντικό θέμα για όλους όσους αγαπούν τα ζώα.

Πώς μεταφέρονται τα ζώα συντροφιάς μέσα σε ταξί, αυτοκίνητο ή μέσα μαζικής μεταφοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Η γενική αρχή

Η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς όπως γάτες, μικρόσωμοι σκύλοι ή κουνέλια επιτρέπεται σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, άρα και στα ταξί.

Ωστόσο, ο νόμος θέτει σαφείς προϋποθέσεις ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγιεινή, τόσο για τους επιβάτες όσο και για το ίδιο το ζώο. Για τα μικρά ζώα (έως 10 κιλά) .Το ζώο πρέπει να βρίσκεται μέσα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς, κλειστού τύπου, καλά αεριζόμενο και καθαρό.

Το κλουβί τοποθετείται συνήθως στον χώρο των πίσω καθισμάτων ή στο πάτωμα πίσω από τα καθίσματα, και όχι πάνω στο κάθισμα, ώστε να αποφεύγονται λεκέδες, ζημιές ή αλλεργικές αντιδράσεις. Το ζώο πρέπει πάντα να συνοδεύεται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό του, ο οποίος οφείλει να έχει μαζί του το βιβλιάριο υγείας ή άλλο πιστοποιητικό εμβολιασμών. Αν το κλουβί είναι μικρό και το ζώο ήρεμο, οι περισσότεροι οδηγοί ταξί επιτρέπουν να τοποθετηθεί στα πόδια του επιβάτη ή ακόμη και στο πορτμπαγκάζ, εφόσον υπάρχει επαρκής αερισμός και ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση, το ζώο δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί ελεύθερο μέσα στο ταξί ή στο ιδιωτικό αυτοκίνητο.

Αυτό αποτελεί κανόνα ασφάλειας και προστασίας όλων.

Ειδική κατηγορία. Οι σκύλοι βοήθειας .

Ο νόμος είναι απολύτως σαφής.

Οι σκύλοι βοήθειας ατόμων με αναπηρία όπως οι σκύλοι οδηγοί τυφλών μεταφέρονται υποχρεωτικά, χωρίς κλουβί και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

Αρκεί να φέρουν λουρί χειρισμού ή ειδικό διακριτικό σήμα. Η άρνηση μεταφοράς σκύλου βοήθειας αποτελεί σοβαρή παράβαση του νόμου και επιφέρει διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα στον οδηγό ταξί.

Τι δικαιούται να κάνει ο οδηγός ταξί.

Ο οδηγός μπορεί να αρνηθεί τη μεταφορά ζώου μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 1.Αν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις, δηλαδή αν το ζώο δεν βρίσκεται σε κλουβί ή είναι επιθετικό. 2. Αν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση που αποδεικνύει ότι ο οδηγός έχει αλλεργία.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον τηρούνται οι κανόνες, η μεταφορά πρέπει να πραγματοποιείται κανονικά.

Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη

Ο ιδιοκτήτης έχει και εκείνος ευθύνες. Οφείλει να.

* Συνοδεύει το ζώο του.

* Βεβαιώνεται ότι είναι εμβολιασμένο και σε καλή υγεία.

* Μεριμνά ώστε να μην το θέτει σε κίνδυνο ή να του προκαλεί φόβο και στρες κατά τη μεταφορά. * Τοποθετεί το ζώο στο πάτωμα ή στο κάθισμα με ειδική ζώνη ασφαλείας για κατοικίδια. * Αν πρόκειται για μεγαλύτερο σκύλο, να χρησιμοποιεί ειδική ζώνη ή δίχτυ προστασίας, ώστε να μένει στο πίσω μέρος του οχήματος χωρίς να ενοχλεί.

* Ποτέ να μην το αφήνει ελεύθερο μέσα στο αυτοκίνητο, ούτε στα γόνατα ούτε μπροστά στο ταμπλό. Αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις του νόμου π.χ. αν το ζώο δεν μεταφέρεται σε κλουβί ενώ απαιτείται μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο .

Επιπλέον, στα μέσα μαζικής μεταφοράς ( Λεωφορεία, ΚΤΕΛ κ.λπ.) απαγορεύεται ρητά η μεταφορά ζώων στον χώρο αποσκευών.

Το ζώο πρέπει να είναι μαζί με τον ιδιοκτήτη του και όχι στο πορτμπαγκάζ ή σε χώρο φορτίου.

Ασφαλής μεταφορά στο ιδιωτικό αυτοκίνητο

Κάτι που βλέπουμε συχνά και πρέπει να σταματήσει είναι οδηγοί που κρατούν αγκαλιά τον σκύλο ή τη γάτα τους την ώρα που οδηγούν.

Αυτό είναι όχι μόνο επικίνδυνο, αλλά και παράνομο.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οδηγός πρέπει να έχει πλήρη έλεγχο του οχήματος και να μην αποσπάται από κανέναν επιβάτη, αντικείμενο ή ζώο.

Αν κρατάμε το ζώο στα χέρια ή στα πόδια μας, δεν έχουμε τον απαραίτητο έλεγχο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο ή αφαίρεση διπλώματος, ειδικά σε περίπτωση ατυχήματος. Επιπλέον, σε απότομο φρενάρισμα το ζώο μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ή να τραυματίσει και τον οδηγό. Όπως δεν θα κρατούσαμε ποτέ ένα παιδί αγκαλιά μπροστά από το τιμόνι, έτσι δεν κρατάμε ούτε το ζώο μας. Η ασφάλεια του οδηγού, των επιβατών και του ίδιου του ζώου είναι πάντα πάνω απ’ όλα.

Ας θυμόμαστε πως τα ζώα συντροφιάς είναι μέλη της οικογένειάς μας.

Αξίζουν σεβασμό, φροντίδα και ασφαλή μετακίνηση, είτε πηγαίνουν στον κτηνίατρο είτε απλώς βόλτα στην πόλη.

Τηρώντας τους κανόνες, προστατεύουμε και εκείνα και εμάς.