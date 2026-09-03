Μενέλαος Γερονικολός για τη 3η Σεπτέμβρη: Στην πρώτη γραμμή για το ξεκίνημα νίκης

H 3η του Σεπτέμβρη του 1974 αποτελεί μια ιστορική τομή στα πολιτικά πράγματα της χώρας μας, καθώς η «Ιδρυτική Διακήρυξη Βασικών Αρχών και Στόχων», την οποία έδωσε στη δημοσιότητα εκείνη την ημέρα ο Ανδρέας Παπανδρέου, είναι η πράξη γέννησης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος.



Στο κείμενο της διακήρυξης, έννοιες όπως η «Εθνική ανεξαρτησία», η «λαϊκή κυριαρχία», η «κοινωνική απελευθέρωση» και η «δημοκρατική διαδικασία» έρχονται να δικαιώσουν τους αγώνες προηγούμενων γενεών και να απαντήσουν στις ανάγκες, στις προσδοκίες και στις ελπίδες ενός ολόκληρου λαού, που μόλις είχε βγει από τη χούντα.



52 χρόνια μετά, με το ΠΑΣΟΚ να έχει βρεθεί κάθε στιγμή όλων αυτών των ετών στη σωστή πλευρά της ιστορίας, δεν γιορτάζουμε μια επέτειο με το βλέμμα στραμμένο πίσω, μια επέτειο που θυμίζει το παρελθόν, αλλά μια ημερομηνία που δείχνει το μέλλον.



Σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη του 2026, ο λαός της χώρα μας ασφυκτιά από μια κυβέρνηση που είναι συνυφασμένη με σκάνδαλα και διαφθορά, που λειτουργεί με όρους παρακράτους, που υπηρετεί τους λίγους και όχι τους πολλούς, ενώ ταυτόχρονα καλείται να αντιμετωπίσει και τις δυνάμεις του λαϊκισμού, που επιχειρώντας να ανακάμψουν προσπαθούν να εξωραΐσουν το καταστροφικό τους παρελθόν.



Σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας, με τις εκλογές να βρίσκονται προ των πυλών, οι προοδευτικοί πολίτες έχουμε τη δύναμη να δώσουμε γνήσια προοδευτική απάντηση, να ξανακάνουμε το ΠΑΣΟΚ «Κίνημα νίκης».



Έχουμε την ευκαιρία να ξαναπιάσουμε το νήμα της ιστορίας από την 3η του Σεπτέμβρη και να θεμελιώσουμε μια νέα κοινωνική συμμαχία, να ξεκινήσουμε μια νέα ανατρεπτική πορεία προς την Αλλαγή.



Μαζί, μπορούμε να μετατρέψουμε τη σημερινή ημερομηνία σε ένα νέο ορόσημο της πολιτικής ιστορίας του τόπου μας, σε ένα «ξεκίνημα νίκης».



Κάθε μία και κάθε ένας από εμάς, από όσους υπηρετούμε διαχρονικά και με συνέπεια τις αρχές και τις αξίες του ΠΑΣΟΚ, οφείλουμε να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης.



Να βρεθούμε στο πλευρό των νέων, των αγροτών, των συνταξιούχων και των μισθωτών.



Να στηρίξουμε τον υγιή επιχειρηματικό κόσμο του τόπου μας, να δώσουμε νέα προοπτική στην περιφέρεια.



Μαζί, έχουμε τη δύναμη να κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε.

