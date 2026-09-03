3η Σεπτέμβρη 2026 - Ξεκίνημα Νίκης

3η Σεπτέμβρη - ορόσημο στην ιστορία της χώρας μας

Υπάρχουν ημερομηνίες που απλά καταγράφονται στην ιστορία, αλλά υπάρχουν και ημερομηνίες που εξακολουθούν να τη διαμορφώνουν. Μια τέτοια ημερομηνία που ανήκει στη δεύτερη κατηγορία είναι και η 3η Σεπτέμβρη .

Τα ξημερώματα της 3ης Σεπτέμβρη 1843, εκδηλώνεται κίνημα με επικεφαλής τον Μακρυγιάννη, εναντίον του βασιλιά Όθωνα, με αίτημα την παραχώρηση Συντάγματος, και την μετατροπή του ελληνικού πολιτεύματος από απόλυτη σε συνταγματική μοναρχία.

Την 3η Σεπτέμβρη 1974, επέλεξε «σημειολογικά», ο Ανδρέας Παπανδρέου για να ανακοινώσει την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ) και να παρουσιάσει την «Ιδρυτική Διακήρυξη Αρχών και Στόχων», ενός κινήματος που αγκάλιασαν όλοι οι μη προνομιούχοι Έλληνες και άλλαξε τη μεταπολιτευτική ιστορία της πατρίδας μας, που ταυτίστηκε στην σύγχρονη ελληνική ιστορία με τις πιο δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, πιο βαθιές ρήξεις, τομές, και αλλαγές που έγιναν ποτέ στη χώρα μας.

3η Σεπτέμβρη 1974 - Παρακαταθήκη Αρχών & Αξιών

Από οποιαδήποτε οπτική κι αν δει κάποιος την «Ιδρυτική Διακήρυξη Αρχών και Στόχων» του ΠΑΣΟΚ, που σκοπός του ήταν: «η Εθνική Ανεξαρτησία, η Λαϊκή Κυριαρχία, η Κοινωνική Απελευθέρωση και η Δημοκρατική διαδικασία», πρόκειται για ένα κείμενο, που έγραψε και ακόμη γράφει ιστορία. «Ο αγώνας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος για την εθνική μας αναγέννηση, για μια σοσιαλιστική και δημοκρατική Ελλάδα, στηρίζεται στην αρχή πως η Εθνική μας Ανεξαρτησία αποτελεί προϋπόθεση για την πραγμάτωση της Λαϊκής Κυριαρχίας, πως η λαϊκή κυριαρχία αποτελεί προϋπόθεση για την πραγμάτωση της Κοινωνικής Απελευθέρωσης, πως η κοινωνική απελευθέρωση αποτελεί προϋπόθεση για την πραγμάτωση της Πολιτικής Δημοκρατίας.»

Η Διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη αποτελεί τη ληξιαρχική πράξη της γέννησης του ΠΑΣΟΚ γιατί συνδέεται με την ιστορική πρωτοβουλία του Ανδρέα Παπανδρέου να δώσει μία αυτόνομη, ιδεολογική, πολιτική και πραγματική έκφραση σε ένα υπαρκτό και ελπιδοφόρο ριζοσπαστισμό της κοινωνίας μας.

Η 3η Σεπτέμβρη 1974, ήταν η ημέρα κατά την οποία κοινωνικές δυνάμεις που για δεκαετίες βρίσκονταν στο περιθώριο απέκτησαν πολιτική έκφραση, φωνή και προοπτική, και ήταν η απαρχή της μεγάλης Δημοκρατικής και Κοινωνικής Αλλαγής.

Το ΠΑΣΟΚ ενσωμάτωσε ραγδαία και πλήρως τις παραδόσεις του Δημοκρατικού και Προοδευτικού Κέντρου, του μεγαλειώδους ΕΑΜ, που αποτέλεσε τον πυλώνα της Εθνικής Αντίστασης (1941-1944) και το ριζοσπαστισμό της Νεολαίας της εποχής, που πρωτοστάτησε στον αντιδικτατορικό αγώνα.

Αποτέλεσμα ήταν γρήγορα να κυριαρχήσει στην πολιτική σκηνή και να καταγράψει έναν εκλογικό θρίαμβο στις 18 Οκτώβρη 1981, την μέρα που η Ελλάδα άλλαξε σελίδα και η Δημοκρατία και η Ελευθερία ρίζωσαν βαθιά στην Πατρίδα μας.

Η 3η Σεπτέμβρη είναι μια παρακαταθήκη Αρχών, Αξιών και Στόχων με εμπνευστή τον μεγάλο ηγέτη και οραματιστή, τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου.

52 Χρόνια Αγώνων και Προσφοράς

Το ΠΑΣΟΚ άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του ως αντιπολίτευση τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια και διαμόρφωσε το νέο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό χάρτη στα είκοσι περίπου χρόνια διακυβέρνησης του, καταγράφοντας σαφέστατα θετικό πρόσημο, για τους πολίτες, την κοινωνία, τους θεσμούς, την πατρίδα.

Την 3η Σεπτέμβρη 1974, ο Ανδρέας ιδρύει το ΠΑΣΟΚ των δημοκρατικών θεσμών, της ανακατανομής της εξουσίας, τους θεσμούς λαϊκής συμμετοχής, την αναδιανομή του πλούτου, της εθνικής συμφιλίωσης με την κατάργηση των δελτίων φρονημάτων και αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης, των μεγάλων προοδευτικών αλλαγών και των κοινωνικών κατακτήσεων με την πλήρη ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, τη δημιουργία της τάξης των μικρομεσαίων, τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος, το ΠΑΣΟΚ της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, των διεθνών ειρηνικών πρωτοβουλιών, της διεκδίκησης των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων, της εθνικής αυτοπεποίθησης, της εισόδου της χώρας στην ΟΝΕ, και της Κύπρου στην Ε.Ε., το ΠΑΣΟΚ των μεταρρυθμίσεων του κράτους, του εκσυγχρονισμού της χώρας, των αποκεντρωμένων αιρετών δομών στην αυτοδιοίκηση, των ανεξάρτητων αρχών, της δημιουργίας του ΕΣΥ, του ΑΣΕΠ, των ΚΕΠ, την προστασία της πρώτης κατοικίας, το ΠΑΣΟΚ που σχεδίασε και υλοποίησε τα μεγάλα έργα, το Μετρό, την Αττική οδό, την Εγνατία, τη γέφυρα Ρίου-Αντίριου, τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, τις υποδομές των Ολυμπιακών Αγώνων, το ΠΑΣΟΚ της σωτηρίας της χώρας από την άτακτη χρεωκοπία, το ΠΑΣΟΚ της ψηφιοποίησης, με τη διαύγεια, το open gov, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση κ.λ.π.

Η 3η Σεπτέμβρη 1974, αναφέρεται, αναλύεται και σχολιάζεται κάθε χρόνο σαν σήμερα ως η επέτειος ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος που έφερε την «Αλλαγή», που επηρέασε, με όλες τις έννοιες που μπορεί να έχει η λέξη, την περίοδο της Μεταπολίτευσης από το 1974 μέχρι σήμερα. Είναι η μοναδική επέτειος κόμματος, που δεν έχει ξεχαστεί.

Η πολιτική κατάσταση τα τελευταία χρόνια

Το ΠΑΣΟΚ, και μόνο αυτό, πλήρωσε τα τελευταία χρόνια, τις συνέπειες της κρίσης, κόντρα στο λαϊκισμό στις πλατείες και τα ψέματα στα Ζάππεια και τα προγράμματα της Θεσσαλονίκης.

Το ΠΑΣΟΚ, έπραξε το χρέος του, επέλεξε το δρόμο διάσωσης της χώρας από την χρεωκοπία και κράτησε την Ελλάδα όρθια με τεράστιο πολιτικό κόστος για το ίδιο.

Η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και ο κ. Μητσοτάκης χωρίς κανένα όραμα και σχέδιο, πορεύονται με μόνη τους έγνοια τη διατήρηση της εξουσίας, καθότι παραμένουν αμετανόητοι σε όλες τις πρακτικές τους, όπως το πελατειακό κράτος και οι πληγές στο κράτος δικαίου, η ασυδοσία των διάφορων καρτέλ και η ανεξέλεγκτη ακρίβεια που ροκανίζει το λαϊκό εισόδημα, η αναξιοκρατία, η αδιαφάνεια και η διαφθορά.

Το επιτελικό κράτος το «Μαξίμου Α.Ε.», υπήρξε η πιο παταγώδης αποτυχία της Μεταπολίτευσης.

Το ΠΑΣΟΚ σήμερα & αύριο με οδηγό τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη

ια όλους εμάς που πιστέψαμε και συνεχίζουμε να πιστεύουμε στα μηνύματα της 3ης Σεπτέμβρη, την πολιτική παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρέα, η σημερινή μέρα δεν είναι απλά μια επετειακή, μια ιστορική και συμβολική μέρα γεμάτη από αναμνήσεις, αλλά είναι μια μέρα περισυλλογής και περίσκεψης με ελπίδες και οράματα, μια μέρα που μας εμπνέει, μας ενώνει και μας οδηγεί, ότι, θα ξαναβρεθούμε στους «μπαξέδες», στους κοινωνικούς αγώνες για τη Νέα Πολιτική Αλλαγή στην χώρα, μας γεμίζει με προσδοκία και δύναμη να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με τις ίδιες σταθερές αρχές και αξίες.

3η Σεπτέμβρη 2026, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η Ανάπτυξη της χώρας, να βασίζεται στην ολιστική προσέγγιση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου με όρους αειφορίας και ανθεκτικότητας, για μια δίκαιη ανάπτυξη με κοινωνική αποστολή που θα είναι εργαλείο αναδιανομής πλούτου και ευκαιριών και τα αποτελέσματα της θα διαχέονται ισότιμα σε όλη την κοινωνία.

3η Σεπτέμβρη 2026, το ΠΑΣΟΚ, θέλει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του λαού, γι΄ αυτό οφείλει να κάνει κοινωνό τον κάθε συμπολίτης μας, στο τεκμηριωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα του, ώστε να επανασυνδεθεί με τις δυνάμεις της εργασίας, της διανόησης, τους αγρότες, τους μικρομεσαίους, τους νεολαίους, τους φοιτητές, τα κοινωνικά κινήματα πάντα με οδηγό και πυξίδα τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη.

3η Σεπτέμβρη 2026, απαιτείται μια Προοδευτική Πολιτική Αλλαγή, μία νέα μεγάλη επανεκκίνηση των λαϊκών οραμάτων «...Για να απολαμβάνει ο αγρότης το προϊόν του ιδρώτα του και της γης του, για να απολαμβάνει ο εργάτης, ο βιοτέχνης, ο μισθωτός, ο υπάλληλος, ο απλός Έλληνας, το προϊόν του μόχθου του».

Η 3η Σεπτέμβρη, είναι ο φάρος για το αύριο και το μέλλον, για την αναγέννηση της δημοκρατικής παράταξης, γιατί «Είμαστε κόμμα με ταυτότητα και προοπτική, όχι κομπάρσοι της ιστορίας ή συμπλήρωμα στα σχέδια κάποιων» και «τα όνειρα μας είναι πιο δυνατά από τις αναμνήσεις μας», όπως είχε δηλώσει η αείμνηστη πρόεδρος μας Φώφη Γεννηματά.

Η 3η Σεπτέμβρη 2026, για όλους εμάς, που πιστεύουμε στις θέσεις και την πολιτική του ΠΑΣΟΚ, η επέτειος της 3ης Σεπτέμβρη δεν είναι απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά είναι υπενθύμιση της ευθύνης έχουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα δημοκρατική, ισχυρή, δίκαιη και με κοινωνική συνοχή.

* Ο Γιάννης Διονυσόπουλος είναι Οικονομολόγος Ph.D., Μέλος Κεντρικής Διοίκησης Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ, Αναπληρωτής Γραμματέας Τομέα Ανάπτυξης & Επενδύσεων ΠΑΣΟΚ, Μέλος της Γραμματείας Τομέα Επιστημόνων ΠΑΣΟΚ.