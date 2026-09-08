Η ανάπτυξη ξεκινά από τον τόπο μας

Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έφερε στο προσκήνιο μια συζήτηση που αφορά ιδιαίτερα την ελληνική Περιφέρεια: πώς η ανάπτυξη της χώρας θα φτάσει πιο ουσιαστικά στους ανθρώπους που παράγουν, επιχειρούν και δημιουργούν μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνουν σημαντικές παρεμβάσεις για τους αγρότες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την οικογένεια και τη στέγη.

Για τη Μεσσηνία, όμως, η συζήτηση έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γιατί ο τόπος μας συγκεντρώνει μέσα του σχεδόν όλες τις μεγάλες προκλήσεις - αλλά και τις μεγάλες δυνατότητες - της ελληνικής Περιφέρειας.

Από την παραγωγή

στην προστιθέμενη αξία

Η στήριξη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντική για έναν νομό όπως η Μεσσηνία. Η συζήτηση, όμως, δεν μπορεί να σταματά μόνο στη φορολογική ελάφρυνση.

Το πραγματικό στοίχημα είναι να παράγουμε καλύτερα, να τυποποιούμε περισσότερο και να εξάγουμε περισσότερο.

Το μεσσηνιακό ελαιόλαδο, η ελιά, τα σύκα, τα κηπευτικά και συνολικά η αγροδιατροφική μας παραγωγή μπορούν να δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερη αξία για τον τόπο όταν συνδέονται με την τεχνολογία, την τυποποίηση, τις εξαγωγές και την οργανωμένη συνεργασία.

Οι κατευθύνσεις που παρουσιάστηκαν για γεωργία ακριβείας, «έξυπνη» άρδευση, συνεργατικά σχήματα και σύγχρονες υποδομές στην αγροδιατροφική αλυσίδα δείχνουν προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση.

Τουρισμός και παραγωγή.κόσμοι που εφάπτονται

Η Μεσσηνία διαθέτει ένα ακόμη μεγάλο πλεονέκτημα. Εναν τουριστικό τομέα που έχει αναπτυχθεί σημαντικά και συνεχίζει να αποκτά διεθνή αναγνωρισιμότητα.

Εδώ βρίσκεται μια ευκαιρία που δεν έχουμε ακόμη αξιοποιήσει όσο μπορούμε. Να μετατρέψουμε τον τουρισμό σε σταθερή αγορά για τη μεσσηνιακή παραγωγή.

Τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, οι τουριστικές κατοικίες και συνολικά η εμπειρία που προσφέρουμε στον επισκέπτη μπορούν να γίνουν η καλύτερη βιτρίνα των προϊόντων μας. Ο επισκέπτης που γνωρίζει ένα εξαιρετικό μεσσηνιακό προϊόν στις διακοπές του μπορεί αύριο να το αναζητήσει στη χώρα του.

Έτσι ο τουρισμός παύει να λειτουργεί απομονωμένα και γίνεται μέρος μιας ευρύτερης τοπικής αλυσίδας αξίας.

Οι μικρές επιχειρήσεις

κρατούν ζωντανό τον τόπο

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι παρεμβάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας.

Στη Μεσσηνία αυτή η πραγματικότητα είναι ορατή παντού. Στην Καλαμάτα, στη Μεσσήνη, στην Πύλο, στην Κυπαρισσία, στη Μάνη και στα χωριά μας. Πίσω από την τοπική οικονομία βρίσκονται κατά κύριο λόγο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και άνθρωποι που καθημερινά αναλαμβάνουν το ρίσκο της δημιουργίας.

Η ενίσχυση αυτών των ανθρώπων δεν αφορά μόνο τους ίδιους. Σημαίνει θέσεις εργασίας. Σημαίνει εισόδημα που παραμένει στον τόπο. Σημαίνει ζωντανές τοπικές κοινωνίες.

Και τελικά, να μπορείς

να μείνεις στον τόπο σου

Ίσως αυτό να είναι το σημαντικότερο στοίχημα από όλα, Να μπορεί ένας νέος άνθρωπος να επιλέξει τη Μεσσηνία όχι επειδή συμβιβάζεται με λιγότερες ευκαιρίες, αλλά επειδή εδώ μπορεί να δημιουργήσει μια καλή ζωή.

Χρειάζονται δουλειές, προσιτή στέγη, σύγχρονες υποδομές, πρόσβαση σε υπηρεσίες και μια οικονομία που επιτρέπει στους νέους να σχεδιάσουν το μέλλον τους.

Η Μεσσηνία έχει ήδη πολλά από τα συστατικά που χρειάζονται, ισχυρή αγροτική παραγωγή, έναν αναπτυσσόμενο τουριστικό τομέα, εξωστρεφείς επιχειρήσεις, φυσικό και πολιτιστικό πλούτο και - πάνω απ' όλα - ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν. Αυτοί είναι η πραγματική δύναμη της Μεσσηνίας. Ας τους εμπιστευτούμε και ας τους ενισχύσουμε.