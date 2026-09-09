Όταν η «ενίσχυση» γίνεται άνιση μεταχείριση η Περιφέρεια δεν θα μείνει σιωπηλή!

Η ανακοίνωση του προγράμματος «ενίσχυσης» του έντυπου Τύπου για το 2026 δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας. Η Πολιτεία επέλεξε, για ακόμη μία φορά, να στηρίξει με γενναιοδωρία τα πανελλαδικά μέσα, αφήνοντας τις περιφερειακές εφημερίδες να παλεύουν μόνες τους σε ένα περιβάλλον οικονομικής ασφυξίας.

Η ανακοίνωση του ΣΗΠΕ μιλάει με στοιχεία και είναι ξεκάθαρη: «Το 2023 οι περιφερειακές εφημερίδες είχαν πάρει το 57% του συνολικού ποσού… Το 2026 πήραν το 16,9%.» Την ίδια στιγμή, «οι πανελλαδικές πήραν το 2023 το 43% του ποσού και το 2026 το 65%.». Αυτό τα λέει όλα…

Πρόκειται κατά τη γνώμη μας για μια καταφανή ανατροπή ισορροπιών, που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε με τεχνικά κριτήρια ούτε με επίκληση «αναγκών». Αντίθετα, αποκαλύπτει μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή: να μετατραπεί η περιφερειακή ενημέρωση σε άλλοθι, ώστε να χρηματοδοτηθούν με υψηλά ποσά τα κεντρικά και πανελλαδικά ΜΜΕ.

Η Περιφέρεια δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο της ενημέρωσης

Οι περιφερειακές εφημερίδες δεν είναι απλώς επιχειρήσεις. Είναι θεσμοί. Είναι οι φωνές των τοπικών κοινωνιών, οι καταγραφείς της καθημερινότητας, οι φύλακες της δημοκρατικής λογοδοσίας μακριά από τα φώτα της πρωτεύουσας. Αυτά δεν τα λέμε μόνο εμείς. Μας τα λένε οι εκπρόσωποι της Πολιτείας κάθε φορά που μας συναντούν και μας χτυπάνε φιλικά στην πλάτη και κάθε φορά που βγάζουν λόγους στην περιφέρεια. Αλλά όταν έρθει η ώρα της πράξης, μας αντιμετωπίζουν σαν τους «φτωχούς συγγενείς» ή ακόμη χειρότερα ως άλλοθι για γενναιόδωρες παροχές στα Μέσα των Αθηνών!

Το Πρόγραμμα του 2026 προβλέπει: 5.586.284 ευρώ για τις πανελλαδικές, 1.509.283 ευρώ για τα περιοδικά και μόλις 1.441.976 ευρώ για τις όλες τις περιφερειακές εφημερίδες! Αν αυτό θεωρείται «ενίσχυση» του περιφερειακού Τύπου, τότε η λέξη έχει χάσει το νόημά της.

Η Πολιτεία οφείλει να διορθώσει άμεσα την αδικία

Ο ΣΗΠΕ δεν ζητά προνόμια. Ζητά δικαιοσύνη. Ζητά να εφαρμοστεί η λογική του 2023, όπου η Περιφέρεια λάμβανε το μεγαλύτερο μέρος της ενίσχυσης, όπως επιβάλλουν η κοινή λογική, η διαμορφωμένη κατάσταση και οι ανάγκες του κλάδου.

Ζητάμε εδώ και τώρα την άμεση προώθηση ενός νέου, συμπληρωματικού προγράμματος, απαλλαγμένου από τις παράλογες δεσμεύσεις του υπάρχοντος και ιδίως αυτή περί «προβληματικότητας» που άφησε εκτός της ενίσχυσης ιστορικές εφημερίδες του κλάδου με δεκάδες εργαζόμενους, επανακαθορισμό της κατανομής με δίκαιη και αναλογική ενίσχυση των περιφερειακών εφημερίδων και εν τέλει την αποκατάσταση του ποσοστού χρηματοδότησης στο επίπεδο του 2023, όπου η περιφέρεια λάμβανε το μεγαλύτερο μέρος της ενίσχυσης.

Η Περιφέρεια δεν θα σωπάσει!

Η περιφερειακή ενημέρωση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δημοκρατική ανάγκη. Και όσο η Πολιτεία επιμένει να την υποβαθμίζει, τόσο ο ΣΗΠΕ θα επιμένει να διεκδικεί. Με επιχειρήματα, με στοιχεία, με ενότητα και με αποφασιστικότητα.

Ο έντυπος περιφερειακός Τύπος δεν ζητά χάρη. Ζητά σεβασμό. Και θα τον διεκδικήσει μέχρι τέλους.