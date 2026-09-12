Η βιομηχανική μνήμη της Καλαμάτας δεν είναι νοσταλγία - είναι επιχείρημα

Κάθε 8η Σεπτεμβρίου, μουσεία και τοπικές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη ανοίγουν τις πόρτες παλιών εργοστασίων, ηλεκτρικών σταθμών και μηχανοστασίων. Η ημέρα δεν είναι μια ακόμη επέτειος. Είναι η υπενθύμιση μιας ιδέας που άργησε να γίνει αποδεκτή - ότι τα κατάλοιπα της εκβιομηχάνισης έχουν την ίδια αξία τεκμηρίου με έναν ναό ή ένα κάστρο. Και, όπως ορίζουν η Χάρτα του Nizhny Tagil (2003) και οι Αρχές του Δουβλίνου (2011), η βιομηχανική κληρονομιά δεν είναι μόνο οι χώροι παραγωγής - είναι και οι υποδομές μεταφοράς και ενέργειας που τους έκαναν δυνατούς. Εδώ αρχίζει το θέμα μας.

Οι υποδομές γράφουν τη βιομηχανική ιστορία

Ένα εργοστάσιο δεν στέκεται ποτέ μόνο του. Χρειάζεται νερό, ενέργεια, εργατικά χέρια και - πάνω απ' όλα - τρόπο να φύγει το προϊόν. Χωρίς μεταφορική υποδομή η παραγωγή μένει τοπική - με υποδομή γίνεται οικονομία. Γι' αυτό στη βιομηχανική αρχαιολογία τα λιμάνια και οι σιδηρόδρομοι δεν είναι «βοηθητικά». Είναι εκείνα που καθορίζουν ποια πόλη θα μεγαλώσει και ποια θα μείνει χωριό. Η βιομηχανική ιστορία ενός τόπου είναι η ιστορία των δικτύων του.

Η δεκαετία που έφτιαξε τη σύγχρονη Καλαμάτα

Η Καλαμάτα έχει μια τέτοια στιγμή, απολύτως συγκεκριμένη: τη δεκαετία του 1890.

Το 1892 παραδίδεται το τμήμα Καλαμάτα - Διαβολίτσι, ενώνοντας τον μεσσηνιακό κάμπο με το λιμάνι - την ίδια εποχή που ο Τρικούπης σχεδιάζει την εκβάθυνση και ανακατασκευή του. Τότε κατασκευάζεται και ο σιδηροδρομικός σταθμός της πόλης, για τη γραμμή Μύλοι - Καλαμάτα.

Και εδώ η λεπτομέρεια που τα λέει όλα:

η Καλαμάτα δεν είχε έναν σταθμό. Είχε δύο - πόλεως και παραλίας - και δικό της μηχανοστάσιο.

Ο σταθμός παραλίας δεν ήταν πολυτέλεια. Ήταν η απόδειξη ότι το τρένο κατασκευάστηκε για να φτάσει στο λιμάνι. Λιμάνι και σιδηρόδρομος μαζί δημιούργησαν τον πρώτο σύγχρονο μεταφορικό κόμβο της Νότιας Πελοποννήσου. Γύρω του αναπτύχθηκε ο παραγωγικός ιστός της πόλης - εργοστάσια σύκων, σταφίδας, ελαιολάδου και κονσέρβας, η Συκική, βυρσοδεψεία, οινοπνευματοποιία, η βιομηχανία φανελών Τερζάκη και, από το 1888, το μικρό κοφτήριο των αδελφών Καρέλια. Καμία από αυτές τις επιχειρήσεις δεν θα είχε νόημα χωρίς προβλήτα και ράγα.

Τι σημαίνει να χάνεις μια υποδομή

Το 2011 η γραμμή της Πελοποννήσου σταμάτησε και μαζί της ο σταθμός. Ο παλιός σταθμός παραλίας είναι σήμερα το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, το πρώτο υπαίθριο σιδηροδρομικό μουσείο της χώρας - ατμάμαξες, βαγόνια του 1885, γερανός του 1890. Μια πραγματική επιτυχία, με μια αμήχανη αλήθεια - είναι το μουσείο ενός δικτύου που θα έπρεπε να είναι ζωντανό. ΚΡΑΤΗΣΑΜΕ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΚΑΙ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Το ίδιο ερώτημα τίθεται τώρα για το λιμάνι. Η νέα Στρατηγική της ΕΕ για τους Λιμένες (2026) διαχωρίζει ρητά τους λιμένες από τις μαρίνες, αντιμετωπίζοντάς τους ως κρίσιμες υποδομές οικονομικής ασφάλειας και ενεργειακής μετάβασης. Εμείς συζητάμε για superyachts στην προβλήτα.

«Δεν υπάρχει πια βιομηχανία» - το πιο επικίνδυνο λάθος

Πολλοί ισχυρίζονται ότι έκλεισαν όλες οι μεταποιητικές μονάδες, άρα το λιμάνι δεν έχει πελάτες. Κάνουν μεγάλο λάθος.

Η ενδοχώρα ενός λιμανιού δεν είναι η πόλη του. Το λιμάνι της Καλαμάτας, ως νοτιότερη πύλη της Ελλάδας στη Μεσόγειο, συνδέει μια ολόκληρη ενδοχώρα με την Κεντρική και Βορειοανατολική Ευρώπη.

Και τους διαφεύγει το κυριότερο - η ενδοχώρα αυτή περιλαμβάνει την Οιχαλία και τη Μεγαλόπολη - περιοχές με τεράστιους πόρους για την πράσινη μετάβαση, θεσμικά αναγνωρισμένους. Μεγαλόπολη, Τρίπολη, Γορτυνία και Οιχαλία εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Λιγνιτικών Περιοχών, με στόχο έναν πόλο βιοοικονομίας, αγροδιατροφής και ψηφιακής οικονομίας. Δεν είναι σχέδια επί χάρτου - στη Μεγαλόπολη έχει ήδη ενταχθεί επένδυση 39,8 εκατ. ευρώ για Κέντρο Δεδομένων, ενώ οι εκτάσεις των πρώην ορυχείων προορίζονται για ΑΠΕ και επιχειρηματικά πάρκα.

Η πράσινη μετάβαση δεν είναι άυλη. Είναι πάνελ, ανεμογεννήτριες, μετασχηματιστές, μπαταρίες, βιομάζα, αγροδιατροφικά προϊόντα προς εξαγωγή - βαρύ, ογκώδες φορτίο. Ακριβώς αυτό που δεν σηκώνει το οδικό δίκτυο και ακριβώς αυτό για το οποίο φτιάχτηκαν λιμάνια και γραμμές.

Και η ιστορία μάς κάνει ένα δώρο. Το πρώτο τμήμα του 1892 ήταν η γραμμή Καλαμάτα -Διαβολίτσι, δηλαδή Καλαμάτα - Οιχαλία· και συνέχιζε προς Λεύκτρο και Μεγαλόπολη. Ο άξονας που ζητά σήμερα η δίκαιη μετάβαση είναι ο ίδιος άξονας που κατασκευάστηκε πριν από 134 χρόνια και εγκαταλείφθηκε το 2011. Δεν χρειάζεται να τον εφεύρουμε - χρειάζεται να τον θυμηθούμε.

«Δεν υπάρχει ζήτηση»

Λέγεται, τέλος, ότι δεν υπάρχει ζήτηση για στρατηγικό λιμένα στην Καλαμάτα. Όμως η απουσία ζήτησης δεν είναι δεδομένο· είναι αποτέλεσμα - προϊόν ενός φαύλου κύκλου, όπου κάθε υποδομή καθυστερεί επειδή λείπει η διπλανή της και καμία δεν προχωρά επειδή λείπει το συνολικό όραμα.

Υπάρχει και μια πρακτική διάσταση που σπανίως λέγεται:

ένα λιμάνι είναι προϊόν και χρειάζεται ενεργητική εμπορική προώθηση - port marketing. Για να βρεις ναυτιλιακές εταιρείες, feeders, εταιρείες logistics και ναυλωτές, πρέπει να γνωρίζεις την αγορά, να έχεις διεθνείς διασυνδέσεις και να είσαι παρών σε εκθέσεις και φόρουμ όπως η Posidonia, το TOC Europe, το Seatrade. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, γι' αυτό τα πιο δραστήρια λιμενικά ταμεία της Ευρώπης συνεργάζονται με εξειδικευμένα γραφεία port development ή προσλαμβάνουν ειδικό συνεργάτη αποκλειστικά για την προσέλκυση πελατών.

Στην Καλαμάτα κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ. Κανείς δεν παρουσίασε το λιμάνι σε ναυτιλιακό φόρουμ, κανείς δεν χτύπησε την πόρτα μιας ναυτιλιακής εταιρείας, κανείς δεν εκπόνησε business plan προσέλκυσης φορτίων. Και ύστερα ακούμε ότι δεν υπάρχει ζήτηση. Φυσικά και δεν υπάρχει — γιατί ποτέ κανείς δεν πήγε να τη δημιουργήσει.

Συμπέρασμα

Το λιμάνι δεν είναι πάρκινγκ. Δεν είναι χώρος περιπάτου. Δεν είναι yachting club. Δεν είναι χώρος γαστρονομικών εκδηλώσεων. Είναι λιμάνι.

Μετά από χρόνια τέτοιων χρήσεων, ο κόσμος έφτασε να πιστεύει ότι το εθνικής σημασίας λιμάνι της Καλαμάτας είναι ένας άχρηστος χώρος που «μας προέκυψε». Κι όμως η αλήθεια είναι σκληρή - όταν δεν μπορείς να διαχειριστείς στρατηγικές υποδομές, τις καταστρέφεις.

Ας θυμηθούμε τι είναι αυτή η υποδομή. Το λιμάνι και ο σιδηρόδρομος της Καλαμάτας είναι παιδιά του τρικουπικού προγράμματος δημοσίων έργων - του ίδιου που, με βαρύ εξωτερικό δανεισμό, οδήγησε στη χρεοκοπία του 1893 και στο «δυστυχώς επτωχεύσαμεν». Μια ολόκληρη χώρα πλήρωσε αυτό το τίμημα για να αποκτήσει λιμάνια και γραμμές.

Αν τελικά τα καταφέρουν - με την ανοχή της πολιτικής ηγεσίας - ας θυμούνται ότι θα καταγραφεί στα μελανότερα σημεία της νεότερης ιστορίας μας:

πώς καταστρέψαμε ένα έργο για το οποίο κάποτε η Ελλάδα χρεοκόπησε.

Και αν δεν μπορούν να το διαχειριστούν, μένει μια ελάχιστη ευθύνη - να μην το ακουμπήσουν. Υποδομές αυτού του μεγέθους δεν επανέρχονται εύκολα, ούτε σε μια θητεία ούτε σε μια γενιά.

Αφήστε το λιμάνι όπως είναι. Μην το πνίγετε. Ίσως κάποτε κάποιοι άλλοι καταλάβουν τη σημασία του και το βοηθήσουν να ξαναβρεί τον ρόλο του.

* Το κείμενο με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Βιομηχανικής Κληρονομιάς (8 Σεπτεμβρίου).