Η “κυβέρνηση των ηττημένων”, η Συνταγματική πρόβλεψη, ο σεβασμός του Συντάγματος

Βασικό και απαράβατο κανόνα του δημοκρατικού πολιτεύματος αποτελεί ο απόλυτος σεβασμός των θεσμικών προβλέψεων με κορωνίδα τις συνταγματικές ρυθμίσεις, δεσμεύσεις, υποχρεώσεις.

Τό άρθρο 37 του Συντάγματος(Διορισμός Πρωθυπουργού και Κυβέρνησης) αναφέρει:

“....Aν κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει στον αρχηγό του κόμματος που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία διερευνητική εντολή για να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού Kυβέρνησης που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Bουλής.

Aν δεν διαπιστωθεί αυτή η δυνατότητα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του δεύτερου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος και εάν δεν τελεσφορήσει και αυτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος....”.

Πουθενά ο συνταγματικός νομοθέτης δεν αναγνωρίζει "ηττημένους", αλλά δημοκρατικά κοινοβουλευτικά κόμματα που στα τρία πρώτα σε εκλογική επίδοση, παρέχεται η δυνατότητα και το δικαίωμα διερεύνησης σχηματισμού κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη Θεσσαλονίκη-εκεί που υπέστη “βασανισμό” από τις σκληρές ερωτήσεις των αδέσμευτων δημοσιογράφων-υποστήριξε “ότι το πρώτο κόμμα είναι αυτό που σχηματίζει κυβέρνηση, με τον αρχηγό του να αναλαμβάνει την πρωθυπουργία”, αγνοώντας ή προσπερνώντας τεχνηέντως τη συνταγματική πρόβλεψη, χαρακτηρίζοντας πιθανή κυβέρνηση με εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, κυβέρνηση ηττημένων. Είναι ο ίδιος πρωθυπουργός που υψώνει τη ρομφαία, κατηγορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ για μη σεβασμό του συντάγματος, επειδή ορθά στην επερχόμενη αναθεώρηση δεν παρέχουν τη δυνατότητα στην επόμενη βουλή να αναθεωρεί άρθρα με 151 ψήφους, επιμένοντας στην ανάγκη ευρείας συναίνεσης με αυξημένη πλειοψηφία κατά το πνεύμα της συνταγματικής επιταγής.

Απευθύνω ερώτημα προς τον κ. Πρωθυπουργό και τους θιασώτες της θέσης περί κυβέρνησης των ηττημένων.

Πόσο ισχυρή είναι-κατά τη θεωρία περί ηττημένων- και απο που αντλεί τη δημοκρατική νομιμοποίηση μία κυβέρνηση, όταν εκφράζει και εκπροσωπεί το 21,55% του ελληνικού λαού(Κυβέρνηση ΝΔ 2023, με 2.115.322 ψήφους, εγεγγραμμένοι 9.813.595); Πόσο “ηττημένοι” είστε κ. Μητσοτάκη σύμφωνα πάντα με τη δική σας αντίληψη;

Κύριε Μητσοτάκη, οι κυβερνήσεις αντλούν και εξασφαλίζουν τη δημοκρατική νομιμοποίηση από την ψήφο του ελληνικού λαού και το σχηματισμό τους σύμφωνα με τις συνταγματικές προβλέψεις και διατάξεις. Κάθε άλλη και σύμφωνα με τα μικροκομματικά συμφέροντα θέση περί ηττημένων, παραβιάζει το γράμμα και το πνεύμα του συντάγματος και ναρκοθετεί το δημοκρατικό μας πολίτευμα.

Οι πρωθυπουργικές αιτιάσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από εκείνους που δεν βλέπουν με το καλύτερο μάτι τις συνταγματικές ρυθμίσεις, προβάλλουν θέσεις και εκφράσεις που αμφισβητούν τη συνταγματική τάξη και τους δημοκρατικούς κανόνες, ενισχύοντας με αυτή τη ρητορική ακροδεξιά μορφώματα.

Ο ελληνικός λαός θα απαλλάξει τον κ, Πρωθυπουργό από την αγωνία σχηματισμού κυβέρνησης “ηττημένων”, αποδίδοντας με την ψήφο του στις επερχόμενες εκλογές σε εκείνον και την παράταξή του τον τίτλο και τη θέση του ΗΤΤΗΜΕΝΟΥ, απότοκο της δεξιάς συντηρητικής πολιτικής της ακρίβειας, της αφαίμαξης του εργατικού εισοδήματος, των σκανδάλων, της ενίσχυσης των ισχυρών και των συμφερόντων που απο κοινού υπηρετούν.