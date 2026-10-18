Πεδίο μάχης η Γαλλία: 800.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους – Σοβαρά επεισόδια, λεηλασίες και 1.200 συλλήψεις

Ταραχές ξέσπασαν χθες Σάββατο σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας, στο περιθώριο διαδηλώσεων κατά του υψηλού κόστους διαβίωσης και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών. Το κύμα βίας ήταν ένα από τα χειρότερα που έχει βιώσει η χώρα εδώ και δεκαετίες.

Την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωναν ειρηνικά σε δεκάδες πόλεις, κουκουλοφόροι έβαλαν στο στόχαστρο δημόσια κτήρια, λεηλάτησαν καταστήματα και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς.

Στη Λιμόζ πυρπολήθηκε το δημαρχείο, στη Μασσαλία κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο δημαρχείο και έγραψαν αναρχικά συνθήματα στους τοίχους, ενώ στη Λυών τουριστικό γραφείο έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης.

Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε 1.200 συλλήψεις το Σάββατο, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος συμπλήρωσε πως 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν.

Η κυβέρνηση δεν θα εκφοβιστεί, διεμήνυσε ο Λεκορνί. «Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφερόμενος έμμεσα στο κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» ( LFI) και στον υποψήφιό του στις προεδρικές εκλογές του 2027, τον Ζαν-Λικ Μελανσόν.

«Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας», τόνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Mακρόν, ο οποίος δεσμεύτηκε πως οι υπαίτιοι των επεισοδίων θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν. «Θα σταθούμε ενωμένοι απέναντι σε εκείνους που σκορπούν το χάος, που δεν επιθυμούν τίποτα άλλο παρά να επιτεθούν στους θεσμούς μας, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά», δήλωσε.

Περίπου 800.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου σε όλη τη Γαλλία, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 550.000 πολίτες που συμμετείχαν σε πορείες και συγκεντρώσεις.

ΑΠΕ-ΜΠΕ