Στην ακρίβεια, η γνώση και η εμπιστοσύνη είναι η ασπίδα μας

Ο σωστός επαγγελματίας γνωρίζει τι πουλάει, εξηγεί την ποιότητα και αναλαμβάνει την ευθύνη της πρότασής του, ώστε να αγοράζουμε αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε, χωρίς περιττά έξοδα.

Του Σωτήριου Μάλαμα

Ελεύθερου επαγγελματία, ανθρώπου της αγοράς

Μια από τις πιο τίμιες κουβέντες που μπορεί να σου πει ένας επαγγελματίας είναι: Μην πάρεις παραπάνω. Αυτό σου φτάνει.

Εκείνη τη στιγμή, βάζει την ανάγκη σου πάνω από μια μεγαλύτερη πώληση. Μπορεί να εισπράξει λιγότερα. Κι όμως, σου το λέει σταράτα. Αυτόν τον άνθρωπο θέλω απέναντί μου όταν ψωνίζω. Σήμερα περισσότερο από ποτέ. Γιατί τα χρήματα που αφήνουμε στον πάγκο δεν περισσεύουν. Έχουν βγει με κόπο, ιδρώτα και στερήσεις. Στο ίδιο πορτοφόλι περιμένουν το ρεύμα, το νοίκι, οι ανάγκες των παιδιών. Όταν σε παρασύρουν να αγοράσεις κάτι άχρηστο ή περισσότερο απ’ όσο χρειάζεσαι, αυτά τα χρήματα θα λείψουν από το σπίτι σου.

Ποιος προσέχει την τσέπη σου;

Μια προσφορά μπορεί να φαίνεται ευκαιρία, αλλά να σε παρασύρει σε ποσότητες που στο τέλος θα πετάξεις. Ένα ακριβότερο προϊόν μπορεί να αξίζει τα λεφτά του, αλλά να είναι εντελώς περιττό για τη δική σου χρήση. Ποιος θα σου εξηγήσει τη διαφορά; Η ταμπέλα γράφει τιμή. Η διαφήμιση υπόσχεται. Η συσκευασία γυαλίζει. Εσύ όμως χρειάζεσαι μία απλή, καθαρή απάντηση , αυτό κάνει για μένα; Ο καταναλωτής δεν είναι υποχρεωμένος να γίνει ειδικός για τα πάντα. Ούτε του περισσεύουν χρήματα για αποτυχημένες αγορές. Εδώ φαίνεται η αξία του σωστού μικρού επαγγελματία , ακούει τι χρειάζεσαι, σέβεται το ποσό που διαθέτεις και εξηγεί τις επιλογές. Σε βοηθά να πάρεις την κατάλληλη λύση, στην ποσότητα που θα αξιοποιήσεις. Έτσι η σωστή εξυπηρέτηση γίνεται οικονομία. Τίποτα περιττό.

Η ποιότητα θέλει εξήγηση

Είτε αγοράζεις τρόφιμα για το τραπέζι, κάτι να φορέσεις, ένα εργαλείο για τη δουλειά ή ένα δώρο για έναν άνθρωπό σου, χρειάζεσαι κάποιον που γνωρίζει αυτό που σου προτείνει. Το ίδιο ισχύει όταν πληρώνεις για μια τεχνική εργασία ή μια υπηρεσία. Όταν μια επιλογή κοστίζει περισσότερο, δικαιούσαι να ξέρεις τι παραπάνω παίρνεις. Καλύτερα υλικά; Μεγαλύτερη αντοχή; Καταλληλότερη λύση για τη χρήση που θέλεις; Πιο προσεγμένη εργασία που περιορίζει την ανάγκη να ξαναπληρώσεις για το ίδιο πρόβλημα; Ο επαγγελματίας οφείλει να εξηγήσει τη διαφορά με απλά λόγια και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το σκέτο είναι καλύτερη ποιότητα δεν αρκεί για να ζητά περισσότερα χρήματα. Αν η διαφορά στην ποιότητα σε ωφελεί πραγματικά, το επιπλέον κόστος μπορεί να αξίζει. Αν η οικονομικότερη λύση σε εξυπηρετεί επαρκώς, πρέπει να έχει την εντιμότητα να σου το πει.

Αυτό περιμένουμε από τον σωστό επαγγελματία , να μας εξηγεί πού αξίζει να δώσουμε κάτι παραπάνω και πού μπορούμε να το κρατήσουμε στην τσέπη μας.

Η συμβουλή κουβαλάει ευθύνη

Αυτός που σου λέει, πάρτο, σου κάνει, αναλαμβάνει δέσμευση. Τον εμπιστεύτηκες για τη γνώση του. Αν η συμβουλή του αποδειχθεί λάθος, οφείλει να σταθεί εκεί, να σε κοιτάξει στα μάτια και να διορθώσει το σφάλμα του.

Δεν γίνεται να είσαι ειδικός την ώρα που εισπράττεις και να σηκώνεις τους ώμους όταν ο πελάτης γυρίσει απογοητευμένος.

Όταν λείπει η προσωπική καθοδήγηση, το βάρος της επιλογής πέφτει πάνω σου. Ψάχνεις, συγκρίνεις και κινδυνεύεις να πληρώσεις κάτι που τελικά δεν σου χρειάζεται.

Ο συνεπής επαγγελματίας σου προσφέρει κάτι πολύτιμο , τη γνώση του πριν αγοράσεις και την παρουσία του αφού πληρώσεις.

Η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται

Το λέω καθαρά και για τη δική μας πλευρά , η μικρή ταμπέλα δεν είναι από μόνη της πιστοποιητικό εντιμότητας.

Όποιος εκμεταλλεύεται τη γνωριμία, πιέζει για περιττά πράγματα ή πασάρει στον πελάτη ότι του ξέμεινε στο ράφι, προδίδει την ίδια του τη δουλειά. Δεν μπορεί μετά να παραπονιέται και να ζητάει στήριξη απλώς επειδή είναι το μαγαζί της γειτονιάς.

Την εμπιστοσύνη την κερδίζεις καθημερινά. Με καθαρές τιμές και σωστή καθοδήγηση. Με το θάρρος να πεις , αυτό μην το παίρνεις, δεν το χρειάζεσαι. Με την εντιμότητα να παραδεχτείς , εδώ έκανα λάθος.

Εκεί αξίζει να ψωνίζουμε

Στην εποχή της ακρίβειας, το μαγαζί αποκτά αξία όταν πίσω από τον πάγκο υπάρχει άνθρωπος δοκιμασμένος. Κάποιος που σέβεται το , μέχρι τόσα αντέχω, και ψάχνει την πιο τίμια λύση μέσα σε αυτό το όριο.

Αυτόν τον επαγγελματία αξίζει να τον επιλέγουμε και να τον συστήνουμε. Την εμπιστοσύνη μας την κερδίζει και όταν μας συμβουλεύει να αγοράσουμε λιγότερα.

Εκεί αξίζει να αφήνουμε το υστέρημά μας. Εκεί όπου ο επαγγελματίας αποδεικνύει με την έντιμη δουλειά του ότι σέβεται τον κόπο μας. Με όσα μας προτείνει και με όσα μας γλιτώνει, είναι σαν να μας λέει:

Κράτα τα υπόλοιπα στην τσέπη σου. Δεν χρειάζεται να τα ξοδέψεις.