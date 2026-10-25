Δυτική Μάνη: Απαράδεκτες απειλές… πλαστές άδειες και ευθύνες

Του Αλέξη Ρουτζούνη, επικεφαλής της παράταξης “Συνεργασία για τη Δυτική Μάνη”

Πανελλαδικά και τοπικά δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες συνεχίζουν να ασχολούνται με τη Δυτική Μάνη για θέματα δόμησης και για πρωτόγνωρες συμπεριφορές… που εκθέτουν.

Απειλές…, πλαστές άδειες οικοδομής..., πλαστά πιστοποιητικά…, πλαστογραφημένες βεβαιώσεις του Δήμου Δυτικής Μάνης!

Και το ερώτημα: Όλα αυτά εν αγνοία του κράτους, εν αγνοία λαλίστατων, τοπικών επαγγελματιών του χώρου αλλά και της Δημοτικής Αρχής;

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ Δυτικής Μάνης στις 14 Οκτωβρίου και πριν την αποστολή της ανώνυμης επιστολής προς την διευθύντρια της πολεοδομίας Καλαμάτας κας Αγρίου, είχα καλέσει το Δήμαρχο να καταδικάσει συγκεκριμένα δημοσιεύματα που προέρχονταν από τη δημοτική του ομάδα, χωρίς αποτέλεσμα και ζητώντας μάταια σύγκληση δημόσιας συνεδρίασης για το θέμα.

Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως για να εξυπηρετηθούν στη περιοχή ορισμένα συμφέροντα, παρακάμπτονταν διατάξεις και νόμοι ή πολλές φορές ορισμένοι… με πρόσχημα την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος του 1982 για τη

Μάνη που έχει ευεργετικές διατάξεις κυρίως για τους ορεινούς οικισμούς αλλά και ειδικούς περιορισμούς…. οδηγηθήκαμε σε παράνομες άδειες οικοδομής κάνοντας καταχρηστική χρήση του εν λόγω διατάγματος!

Τελικά από ποίους γίνονται όλα αυτά…;

Μήπως, αυτή η απληστία για χτίσιμο από μερικούς…, οδηγήσει στο να χαθεί για τη περιοχή μας ένα χρήσιμο, νομοθετικό εργαλείο που όμως με την αλόγιστη χρήση του, το κατέστησαν, κάποιοι, «Δούρειο ίππο», πλαστών αδειών και παρανομιών;

Είναι φανερό πως οι εξελίξεις θα φέρουν σε δύσκολη θέση, αρκετούς…

Το κυριότερο όμως είναι, η περιοχή μην βρεθεί σε δύσκολη θέση… και η μη προνοητικότητα αλλά και η ανεπάρκεια που επέδειξε η Δημοτική Αρχή, οδηγήσει σε επιζήμιες αποφάσεις…

Καλούμε για ύστατη φορά τη Πρόεδρο και το Δήμαρχο να προχωρήσουν άμεσα σε έκτακτη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα.