Υπάρχει αντιπολίτευση; Υπάρχει εισαγγελέας να σταματήσει το εθνικό έγκλημα της καταστροφής;

Παρά την προσφυγή στο ΣτΕ των 50 πολιτών και την επικείμενη συζήτηση στις 8 Δεκέμβρη συνεχίζει ο πολιτικός εγκληματίας Μητσοτάκης να καταστρέψει τα ορυχεία και τους σταθμούς παραγωγής για να δημιουργήσει τετελεσμένα για να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν. Είναι σοκαριστικές οι εικόνες από τη χθεσινή καταστροφή των επτά (7) Μέγα εκσκαφέων οι οποίοι είναι πεσμένοι-κομμένοι στο έδαφος στο Ορυχείο Μεγαλόπολης. Ζητείται κοινοβουλευτική και κοινωνική αντιπολίτευση να τον σταματήσει . Αναζητείται αντιπολίτευση να καθίσει στο σκαμνί τον καταστροφέα της δημόσιας περιουσίας πρωθυπουργό. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Αν αφαιρέσεις έναν βουλευτή στους 300 τον Παύλο Πολάκη άλλος δεν έχει εγκαλέσει τους Μητσοτάκη, Παπασταύρου, Τσάφο και Στάση για την καταστροφή της Δημόσιας Περιουσίας

Οι σοκαριστικές εικόνες από την ανατίναξη με εντολή Μητσοτάκη των Μεγα-εσκαφέων που ήταν στα ορυχεία της ΔΕΗ στη Μαυροπηγή Κοζάνης και στη Μεγαλόπολη δεν είναι απλώς μια καταστροφή κάποιων πανάκριβων μηχανημάτων που αποτελούν μέρος της ιστορίας της πατρίδας μας και περιουσία του Ελληνικού λαού, αλλά επιβεβαιώνουν με σοκαριστικό τρόπο την πολιτική της κυβέρνησής Μητσοτάκη.

Όταν όμως μια κυβέρνηση καταστρέφει τις στρατηγικές της επιλογές και τις εφεδρείες της χώρας που κυβερνά, δεν χάνει η χώρα μόνο υποδομές, χάνει και βαθμούς ελευθερίας, χάνει και διαπραγματευτική ισχύ. Και συνεπώς χάνει κυριαρχία διότι παραδίδει την ενεργειακή τους ασφάλεια σε τρίτους.

Συνεπώς η εγκληματική αυτή ενέργεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν είναι μόνο η καταστροφή της περιουσίας του Ελληνικού λαού αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι κυρίως ενέργεια - επιλογή ανατίναξης του μέλλοντος της χώρας μας.

Αυτός που καταστρέφει περιουσία αξίας δισεκατομμυρίων του Ελληνικού λαού διαπράττει κακούργημα. Αυτός που δένει τα χέρια και τις επιλογές μελλοντικών κυβερνήσεων διαπράττει εθνικό έγκλημα και πολιτική ατιμία. Διότι σε μια κρίσιμη στιγμή για τη πατρίδα έχει καταστρέψει την επιλογή μια μελλοντικής κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει το εθνικό καύσιμο Όλα αυτά συνιστούν Εθνική προδοσία. Όσοι όμως διαπράττουν εθνική προδοσία τιμωρούνται και πρέπει να τιμωρηθούν με την εσχάτη των ποινών.

Θα μιλήσουν επιτέλους οι αρχηγοί των κομμάτων που διεκδικούν τη ψήφο του Ελληνικού λαού. Ειδικότερα θα μιλήσει ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και ο Κουτσούμπας;

* πρώην Περιφερειακοί Σύμβουλοι Πελοποννήσου