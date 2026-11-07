Αντί-γνωμος: Το συνδικάτο της καρέκλας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κυβερνάει. Διαχειρίζεται τη λήξη συναγερμού της εξουσίας του. Και μαζί του, όλο το επιτελικό συνονθύλευμα των δελφίνων, των υποδελφίνων και των παρατρεχάμενων που οσμίζονται τη στραβή και ήδη μετράνε κουστούμια για τη διαδοχή. Τους ενώνει ένα και μόνο δόγμα: πώς δεν θα φύγουν ποτέ.

Είναι επαγγελματίες της παραμονής. Δεν έχουν ιδεολογία, έχουν τοπογραφία. Ξέρουν να μετρούν καρέκλες, όχι ψήφους. Και δουλεύουν μεθοδικά, ψυχρά, σχεδόν θαυμαστά.

Είναι οι μόνοι στο πολιτικό σύστημα που μιλάνε ανοιχτά για συνεργασίες την επομένη των εκλογών, γιατί είναι οι μόνοι που έχουν καταλάβει ότι τελείωσε η εποχή της αυτοδυναμίας. Κοιτάζουν παντού. Δεξιά, κέντρο, πιο δεξιά από τη δεξιά. Όπου υπάρχει ένας πρόθυμος και γονατισμένος.

Ο Άδωνις, ο άνθρωπος-ορχήστρα έχει αναλάβει εργολαβικά το ΠΑΣΟΚ. Απευθύνεται στους ψηφοφόρους που θα έβλεπαν με συμπάθεια μια νέα συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Το θυμάστε το 2012; Το ίδιο έργο. Τότε το λέγανε «εθνική ανάγκη». Τώρα θα το πουν«σταθερότητα» και «υπευθυνότητα».

Άλλοι, πιο διακριτικοί, πιο «σοβαροί», κλείνουν το μάτι ακόμα δεξιότερα, σε σχήματα που μέχρι χθες ξορκίζανε ως ακροδεξιά, λαϊκίστικα και επικίνδυνα. Σήμερα είναι «συντηρητικές φωνές που πρέπει να ακουστούν». Γιατί; Γιατί εκεί υπάρχουν επίσης καρέκλες. Και όπου υπάρχει καρέκλα, υπάρχει και ένας πρόθυμος πισινός να την τιμήσει.

Στη ΝΔ του Μητσοτάκη έχουν πλήρη επίγνωση. Το παιχνίδι δεν είναι να κερδίσεις. Είναι να μην χάσεις την εξουσία ποτέ. Να αποκλείσεις το απευκταίο σενάριο: να παραδώσεις τα κλειδιά.

Στην αντιπολίτευση έχεις ένα 70% της κοινωνίας που δηλώνει ρητά: δεν θέλει τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Ούτε βαμμένη, ούτε με μεϊκάπ. 70% έναντι 21%. Σε οποιαδήποτε κανονική δημοκρατία, αυτό θα ήταν πολιτική καταδίκη. Ταμπελάκι: «Τέλος διαδρομής». Εδώ βαφτίζεται δημοσκοπική λεπτομέρεια.

Έχεις το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα που για δυόμισι χρόνια πουλούσε τρέλα με το «μία ψήφο διαφορά και κερδίσαμε». Το κόμμα της «νίκης». Σήμερα, ο στόχος της νίκης έγινε στόχος επιβίωσης: να κρατήσει τη δεύτερη θέση. Από το «θα κυβερνήσουμε» στο «μη μας περάσει ο Τσίπρας». Αυτή είναι η περίφημη επάνοδος του Κέντρου.

Και για να κρατήσει τη δεύτερη θέση, πρέπει να σκοτώσει τον νεογέννητο αντίπαλο. Την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Είναι συγκλονιστικό. Τα στελέχη (όχι ο κόσμος) του ΠΑΣΟΚ –πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που ακόμα ντρέπονται λίγο– δεν βρίσκουν τίποτα το μεμπτό στις επιθέσεις φιλίας του Άδωνη. Του ανθρώπου που τους έβριζε, τους λοιδορούσε, τους έλεγε ΠΑΣΟΚ των κλεφτών. Τώρα τους θέλει για δεκανίκι και αυτοί κοκκινίζουν από χαρά. Σαν την κυρία που την φλερτάρει ο πρώην κακοποιητής της.

Αλλά όταν ακούσουν τη λέξη «Τσίπρας», παθαίνουν αλλεργικό σοκ. Κάθε ιδέα συνεργασίας με τον «επάρατο», τον «λαϊκιστή» που τους έριξε από τη δεύτερη θέση, είναι «μιαρή», «ανιστόρητη», «προδοτική».

Θυμίζει κάτι από Βυζάντιο. Θυμίζει τους τελευταίους Παλαιολόγους, που ενώ οι Οθωμανοί ήταν έξω από τα τείχη, αυτοί τσακώνονταν αν το Άγιο Φως είναι κτιστό ή άκτιστο. Ή θυμίζει τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης: το σοσιαλδημοκρατικό SPD μισούσε τόσο πολύ τους κομμουνιστές του KPD, που στο τέλος άνοιξε διάπλατα την πόρτα στον Χίτλερ, νομίζοντας ότι θα τον ελέγξει.

Όπως έλεγε ο Ταλεϋράνδος, «η προδοσία είναι ζήτημα ημερομηνίας». Και όπως έγραψε ο Μακιαβέλι, που τον έχουν ευαγγέλιο στο Μαξίμου, «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». Μόνο που ξέχασαν τη συνέχεια: αγιάζει τα μέσα, αλλά δεν αγιάζει την καρέκλα για πάντα.

Η ειρωνεία είναι τέλεια: το ΠΑΣΟΚ που διατυμπανίζει εμφατικά το όχιστον Τσίπρα, είναι έτοιμο να πει ναι στον Μητσοτάκη. Για να μην συνεργαστεί με αυτόν που το νίκησε εκλογικά, θα συνεργαστεί με αυτόν που το καταρράκωσε ηθικά. Για να εκδικηθεί τον νικητή του 2015, θα γίνει εκ νέου το δεκανίκι του 2012.

Ο Τσώρτσιλ έλεγε: «Αν πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα στην ατίμωση και στον πόλεμο, διαλέγεις την ατίμωση και θα έχεις και τον πόλεμο». Το ΠΑΣΟΚ διάλεξε την ατίμωση της δεύτερης θέσης, νομίζοντας ότι έτσι αποφεύγει τον πόλεμο με το σύστημα. Θα έχει και τα δύο.

Γιατί όλη αυτή η ανάλυση, όλο αυτό το πανέξυπνο σχέδιο της ΝΔ για συνεργασίες προς κάθε κατεύθυνση, όλος αυτός ο καβγάς του ΠΑΣΟΚ με στόχο τον Τσίπρα για το ποιος θα είναι ο δεύτερος, πάσχει από μια θεμελιώδη, σχεδόν κωμική παραδοχή: ότι το 70% που δεν θέλει τρίτη θητεία Μητσοτάκη θα κάτσει φρόνιμα στον καναπέ του να παρακολουθήσει τις διαπραγματεύσεις για το πως θα βρει δεκανίκι ο Μητσοτάκης.

Το μεγάλο κόλπο του συστήματος είναι να μας πείσει ότι οι εκλογές είναι ένα παζάρι καρεκλών μεταξύ των ήδη βολεμένων. Ότι εμείς απλώς επικυρώνουμε τον συνεταίρο.

Η έκπληξη, όμως, είναι ότι ιστορικά, ποτέ το 70% δεν έψαξε για συνεταίρο. Έψαξε για οραματιστή ηγέτη που θα υπηρετήσει το νέο και για γκρεμό που θα ρίξει το σάπιο.

Όταν ένα καθεστώς γίνεται μειοψηφικό και παραμένει με τεχνάσματα, πέφτει με πάταγο επειδή σάπισε η καρέκλα και δεν μπορεί πια να το κρατάει.

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“Καμιά καλή απόφαση δεν πάρθηκε ποτέ πάνω σε περιστρεφόμενη καρέκλα”.

Τζωρτζ Πάττον, Αμερικανός στρατηγός