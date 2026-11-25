Αγαπητέ κύριε Μπένο,

Με αφορμή την παρουσίαση του εξαιρετικού βιβλίου της κυρίας Αναστασίας Μηλίτση–Νίκα, «Όψεις του αρχιτεκτονικού παρελθόντος της Καλαμάτας - 143 χρόνια πριν, 1830–1940», θα ήθελα να σταθώ σε μια αναφορά της ομιλίας σας.

Παρακολουθώντας σας με προσοχή και ακούγοντας τις λεπτομερείς περιγραφές σας για την περίοδο των σεισμών και την προσπάθεια ανασυγκρότησης της πόλης, μου προκάλεσε εντύπωση η παράλειψη της λειτουργίας και της προσφοράς του ξενοδοχείου ELITE.

Συγκεκριμένα, αναφερθήκατε στη φιλοξενία των μηχανικών και άλλων στελεχών που ήρθαν να βοηθήσουν στην Καλαμάτα στο ξενοδοχείο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, το οποίο, όπως τονίσατε, ήταν το μοναδικό ξενοδοχείο που λειτουργούσε τότε στην πόλη. Το ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ φιλοξενούσε επίσης τα δικαστήρια.

Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι εκείνη την περίοδο λειτουργούσαν και άλλα ξενοδοχεία στην Καλαμάτα, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους με χρέωση. Το ELITE, όμως, είχε παραχωρηθεί δωρεάν στη διάθεση του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών της πόλης. Σε αυτό φιλοξενήθηκαν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, πολλοί μηχανικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες της κεντρικής διοίκησης, τις διανυκτερεύσεις των οποίων κανόνιζε ο ίδιος ο Δήμος Καλαμάτας, με τη δική σας σύμφωνη γνώμη.

Κατανοώ τη συγκίνηση που συνοδεύει τις αναμνήσεις εκείνης της δύσκολης περιόδου και μπορεί να οδηγήσει σε παραλείψεις. Ωστόσο, η συγκεκριμένη προσφορά αποτελεί μέρος της κοινής προσπάθειας να σταθεί ξανά η Καλαμάτα στα πόδια της και αξίζει να διατηρηθεί στη συλλογική μνήμη της πόλης.

Θα εκτιμούσα, λοιπόν, σε μια επόμενη δημόσια αναφορά σας στην περίοδο των σεισμών, να μνημονεύσετε και τη συμβολή του ELITE. Είναι μια αναγνώριση που θεωρώ ότι οφείλεται, για λόγους ηθικής τάξεως και ιστορικής ακρίβειας, σε όσους στήριξαν έμπρακτα την πόλη στις δύσκολες εκείνες ημέρες.