Διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό της από τον Δήμο Καλαμάτας, από τα σπιτάκια πώλησης εποχικών ειδών τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, στην κεντρική πλατεία της πόλης, δεχθήκαμε χθες από χειροτέχνισσα.

Η Σταυρούλα Λιακοπούλου που έπαιρνε σπιτάκι από τον Δήμο στην πλατεία, από το 2014 που ξεκίνησε η λειτουργία τους, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και ήταν 10 τότε, ενώ είχαν γίνει 14 μέχρι και τα περσινά Χριστούγεννα, επισήμανε ότι τα σπιτάκια μειώθηκαν φέτος στα 9 (με απόφαση του Δ.Σ. του “Διοκλή”, λόγω πιέσεων από τον Εμπορικό Σύλλογο, όπως της είπαν από τον Δήμο.

Ετσι έγινε κλήρωση και έμειναν εκτός 3 χειροτέχνες, καθώς ήταν 12 ενδιαφερόμενοι.

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ο Δήμος προθυμοποιήθηκε και τοποθέτησε 2 σπιτάκια στο πεζοδρόμιο της Αριστομένους, στη διασταύρωση με τη Σόλωνος, στη νοτιοανατολική πλευρά των Δικαστηρίων, δίπλα από τα τραπεζοκαθίσματα καταστήματος εστίασης.

“Εκεί είναι μακριά από την πλατεία δεν σε βρίσκει κανένας και τα βράδια κινδυνεύεις να σου σπάσουν το σπιτάκι και να σου κλέψουν το εμπόρευμα”, παρατήρησε με απογοήτευση η κ. Λιακοπούλου.

Οσον αφορά τη φύλαξη από σεκιούριτι, μας είπε ότι το ποσό είναι μεγάλο, παρά την πρόταση του Δήμου να του πληρώσουν συμβολικό ποσό, ώστε να ανταπεξέλθουν στα έξοδα της φύλαξης.

Αντιπρόταση για να τοποθετηθούν τα δύο σπιτάκια στο μεγάλο πεζοδρόμιο της Αριστομένους, μπροστά από το ΔΗΠΕΘΕΚ, δεν έγινε δεκτή από τον Δήμο, γιατί δεν υπάρχει η υποδομή για ρεύμα.

Η διαμαρτυρόμενη χειροτέχνισσα ζητεί από τον Δήμο να τοποθετήσει δύο – τρία ακόμα σπιτάκια στην πλατεία και να μπουν αντικριστά, όπως γινόταν τα δύο τελευταία χρόνια.

Παρατήρησε ότι “είναι άδικο αυτό που έγινε. Γιατί δεν ελήφθη υπόψη το οικογενειακό εισόδημα και η ακίνητη περιουσία κι εγώ μένω σε ενοίκιο. Εχω πληρώσει τα υλικά, έχω φτιάξει τα είδη που θέλω να πωλήσω. Εχω διαθέσει χρήματα και κόπο και από αυτή τη δουλειά ζω, πληρώνω ενοίκιο, ΕΦΚΑ και καλύπτω τις ανάγκες μου. Είναι άδικο να πεταχθούν στον δρόμο τρία άτομα. Στον Δήμο πρέπει να δείξουν ενσυναίσθηση και να καταλάβουν ότι πρέπει να δουλέψω και όχι να με καταστρέφουν και να μου βάζουν ταφόπλακα”.

Γ.Σ.