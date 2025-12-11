Βολικά ψέματα και για το γλοιοσπόριο

«Οι μελέτες και η συστηματική εμπειρική παρατήρηση συγκλίνουν στο ότι ο δάκος και το γλοιοσπόριο συσχετίζονται άμεσα και έμμεσα. Η ορθή διαχείριση του δάκου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη μείωση της εξάπλωσης του γλοιοσπορίου», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γεωπόνων Μεσσηνίας.

Η παρέμβαση του Συλλόγου Γεωπόνων αλλά και μια σειρά από άλλες παρόμοιες τοποθετήσεις δημοσιοποιούνται τις τελευταίες ημέρες, για να απαντήσουν στις δηλώσεις του αντιπεριφερειάρχη Στάθη Αναστασόπουλου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το γλοιοσπόριο δεν έχει σχέση με τον δάκο.

Ο στόχος του αντιπεριφερειάρχη είναι να θολώσει τα νερά, χρησιμοποιώντας οριακά επιστημονικά δεδομένα, προκειμένου να βγει η Περιφέρεια Πελοποννήσου από το κάδρο των ευθυνών για τη φετινή ζημιά στην ελαιοπαραγωγή. Το γεγονός ότι η δακοκτονία ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση δεν μπορεί όμως να αμφισβητηθεί, ούτε βέβαια ότι υπάρχουν σημαντικές προσβολές από τον δάκο. Και το σημαντικότερο: Οι ελαιοπαραγωγοί γνωρίζουν εμπειρικά τι ακριβώς συμβαίνει και πώς συσχετίζονται ασθένειες και κλιματικές συνθήκες. Άδικος κόπος δηλαδή όλη αυτή η προσπάθεια.

Ο στόχος όμως δεν είναι οι ελαιοπαραγωγοί που γνωρίζουν, αλλά όλοι οι υπόλοιποι, που ακούν διάφορα και διαμορφώνουν μια εικόνα στη λογική του μέσου όρου. Αυτός είναι άλλωστε ο στόχος κάθε προπαγάνδας, που στις ημέρες μας ονομάζεται κομψά «επικοινωνιακή πολιτική». Είναι άλλο να καταγραφεί ότι η αδυναμία της περιφερειακής αρχής οδήγησε στην καταστροφή της ελαιοπαραγωγής και τη μείωση του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών και άλλο να σπαρθεί η αμφιβολία ότι μπορεί να μην είναι και ακριβώς έτσι τα πράγματα και ότι έχει συμβεί και κάτι άλλο.

Η δακοκτονία αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα τεράστιο ζήτημα για την ελαιοπαραγωγή της περιοχής. Έχει αναφερθεί επανειλημμένα ότι χρειάζεται να επαναπροσδιοριστεί συνολικά η διαδικασία. Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι το σύστημα που εφαρμόζεται έχει προβλήματα και αυτό προκύπτει από το αποτέλεσμα. Δαπανώνται σημαντικά ποσά και το αποτέλεσμα κάθε χρόνο εξαρτάται περισσότερο από τις κλιματολογικές συνθήκες και λιγότερο από τη διαδικασία καταπολέμησης.

Οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο κλίμα ενδεχομένως να απαιτούν και μια διαφορετική προσέγγιση τόσο για τον δάκο όσο και για μυκητολογικές ασθένειες, όπως το γλοιοσπόριο. Χρειάζεται να βρεθούν νέοι τρόποι αποτελεσματικοί και οικονομικά αποδοτικοί, γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα δεν λειτουργεί. Το να ανοίξει η συζήτηση σε όλα τα επίπεδα και να εξευρεθούν λύσεις μέσα από νέες προσεγγίσεις είναι αυτό που καθυστερεί, γιατί προφανώς κανείς δεν αναλαμβάνει το ρίσκο και την ευθύνη. Έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με μισές αλήθειες και βολικά ψέματα, μετρώντας χαμένο εισόδημα για τους ελαιοπαραγωγούς και την οικονομία της περιοχής.

panagopg@gmail.com