Η απόδοση τιμών πρέπει να ενώνει και όχι να διχάζει 

Ο φετινός εορτασμός της Υπαπαντής έχει μετατραπεί σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, με ευθύνη του μητροπολίτη Μεσσηνίας και του δημάρχου Καλαμάτας. Η επιλογή να προσκληθεί και να τιμηθεί ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ήταν λανθασμένη, γιατί είναι πολύ κοντά τα γεγονότα του 2009. Ο Καραμανλής αποδοκιμάστηκε στην κάλπη από το 67% του ελληνικού λαού και αυτό δεν πρέπει να ξεχνιέται και να παραγράφεται. Επέλεξε «τη σιωπή του ενόχου» όλα τα μνημονιακά χρόνια, αποχώρησε πρόσφατα από το Κοινοβούλιο και το τελευταίο διάστημα προσπαθεί να επανακάμψει μέσω της «ανησυχίας» για τα εθνικά θέματα.

Πρόκειται δηλαδή για ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει συγκεκριμένη καταγραφή και δεν έχει χαρακτηριστικά που μπορούν να ενοποιήσουν τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Υπάρχουν αρκετοί που τον θεωρούν ικανό και πολλοί περισσότεροι που του χρεώνουν σημαντική -αν όχι τη βασική- ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας, μέσα από την αδράνεια που χαρακτήρισε την επταετή πρωθυπουργική του θητεία. Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται για ένα πολιτικό πρόσωπο που ενώνει τους πολίτες και χαίρει αποδοχής και ευρύτερου σεβασμού. Η Ιστορία προφανώς θα αποδώσει στον σωστό χρόνο τις ευθύνες και τη συμβολή του στην πορεία της χώρας, αλλά στον παρόντα χρόνο είναι τουλάχιστον άστοχο να ανοίγει η συγκεκριμένη συζήτηση.

Σε επίπεδο Καλαμάτας, δεν υπάρχει κάτι ξεχωριστό που να συνδέεται με την πρωθυπουργία και το πρόσωπό του. Ακόμα και τα έργα που αναφέρονται, για να τεκμηριώσουν την απόφαση βράβευσης, είναι συνεχιζόμενα από προηγούμενες κυβερνήσεις και, εν πάση περιπτώσει, στο πλαίσιο της θεσμικής συνέχειας και λειτουργίας του κράτους και της αυτοδιοίκησης. Δεν υπάρχει, δηλαδή, κάτι ξεχωριστό ή εμβληματικό που φέρνει την προσωπική του σφραγίδα, για το οποίο θα μπορούσε να αιτιολογηθεί η βράβευση για τη συμβολή του στην τοπική ανάπτυξη. Αντιλαμβάνεται, πιστεύουμε, ο καθένας ότι τα περιβόητα πυροδάνεια που δόθηκαν μετά τις φονικές πυρκαγιές του 2007 δεν είναι λόγος για βράβευση!

Η διασφάλιση της ενότητας του λαού, μέσα από την ευρεία αποδοχή, θα έπρεπε να είναι το βασικό κριτήριο επιλογής για απόδοση τιμών σε πρόσωπο την ημέρα εορτασμού της πολιούχου της πόλης. Τα ζητήματα αυτά συζητούνται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο με όλους τους τοπικούς πολιτικούς παράγοντες και τους ανθρώπους της περιοχής, σε χρόνο ουδέτερο, με στόχο τη σύνθεση και όχι την επιβολή της σχετικής πλειοψηφίας. Οι τιμές με πλειοψηφία τραυματίζουν την εικόνα του τιμώμενου και δίνουν το λάθος μήνυμα στην κοινωνία. Δεν γνωρίζουμε αν και ο ίδιος ο Κώστας Καραμανλής θέλει να βραβευτεί με απόφαση της πλειοψηφίας και αν υπάρχει πλέον δρόμος διαφυγής. Είναι προφανές ότι υπήρξε αστοχία, που έχει ως αποτέλεσμα να προκαλούνται αντιδράσεις και να διακινούνται σενάρια, που μόνο κολακευτικά δεν είναι για πρόσωπα και θεσμούς.

