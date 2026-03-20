Οι θεωρίες συνωμοσίας στοιχίζουν ακριβά 

Η παρουσία πολεμικών πλοίων στον Μεσσηνιακό Κόλπο φούντωσε τις θεωρίες συνωμοσίας για τον ρόλο τους και την εμπλοκή της περιοχής στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι εύκολο, άλλωστε, να πιστέψουν όσοι έχουν εκπαιδευτεί να «διαβάζουν πίσω από τις γραμμές» τις επίσημες εκδοχές για την πορεία των πλοίων στο Ιόνιο και τη συμμετοχή τους σε άσκηση. Ο καλός συνωμοσιολόγος, που όλα τα σφάζει και όλα τα μαχαιρώνει -από τα ξυλόλια μέχρι τους αεροψεκασμούς- είναι πεπεισμένος ότι «αυτό που μας κρύβουν» είναι πως τα πλοία «κατέλαβαν» τον Μεσσηνιακό Κόλπο για να προστατεύσουν τους Ισραηλινούς στο αεροδρόμιο από επικείμενη επίθεση από το Ιράν.

Είναι αλήθεια ότι το Διαδίκτυο έχει δώσει βήμα σε κάθε παραφροσύνη και ο περιβόητος αλγόριθμος αναπαράγει τις ίδιες σαχλαμάρες, με αποτέλεσμα μια σημαντική μερίδα πολιτών να ζει κυριολεκτικά σε μια ψευδή πραγματικότητα. Αυτό παράγει πολιτικά φαινόμενα και, όπως φαίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, οδηγεί στην ηγεσία χωρών ανθρώπους, οι οποίοι στερούνται βασικών δεξιοτήτων για να κυβερνήσουν. Θα χρειαστεί σημαντικός χρόνος και προσπάθεια για να υπάρξει ισορροπία και να μάθουν οι πολίτες να αξιολογούν την αξιοπιστία κάθε είδησης και τα πρόσωπα που τη χρησιμοποιούν. Υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανυθεί, προκειμένου να αντιλαμβάνονται όλοι πως ό,τι πλασάρεται δεν είναι αληθινό επειδή απλώς μοιάζει με εκδοχή πραγματικότητας.

Ο πόλεμος είναι, βεβαίως, ένα πραγματικό γεγονός, που προφανώς επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία, τη χώρα μας και την περιοχή μας. Οι ανατιμήσεις στο βενζινάδικο, στο σούπερ μάρκετ, στα εφόδια και στον εξοπλισμό για την αγροτική παραγωγή αποτελούν από μόνες τους μια τεράστια «βόμβα». Αυτά και μόνο αρκούν, για να κατανοήσουμε όλοι ότι οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα αρνητικές και απειλείται η ευημερία και η σταθερότητα. Όλα αυτά, όμως, είναι αποτελέσματα ηγεσιών που προέκυψαν μέσα από τον παραμορφωτικό φακό μιας ψευδούς πραγματικότητας, που στηρίχτηκε σε υπερβολές και θεωρίες συνωμοσίας.

Καλό είναι, λοιπόν, να δούμε τα πράγματα όπως έχουν. Να δούμε τις πραγματικές επιπτώσεις του πολέμου χωρίς να φτιάχνουμε φανταστικές ιστορίες. Το σημαντικότερο είναι να αντιληφθούμε ότι είναι τεράστιο λάθος να θεωρούμε αντισυστημικό τον κάθε ημίτρελο, που πουλάει παραμύθια ως δήθεν αντίσταση στο πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο. Υπάρχουν πλέον πολλές αποδείξεις που δείχνουν ότι οι «αντισυστημικοί» το πιθανότερο είναι να μας εμπλέξουν σε απίστευτες περιπέτειες, πληρώνοντας τελικά διπλά και τριπλά τις φανφάρες και τους μεγαλοϊδεατισμούς.

