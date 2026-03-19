Να μην κρατήσει η χαρά όσο τα πυροτεχνήματα

Οι πανηγυρισμοί για την άνοδο της Καλαμάτας στη Super League ήταν εντυπωσιακοί και άγγιξαν το όριο της υπερβολής. Όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, έσπευσαν να ποζάρουν διάφοροι «μαϊντανοί», που εμφανίζονται στις επιτυχίες και εξαφανίζονται όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Όλα καλά, όμως, και προβλεπόμενα στο παιχνίδι των εντυπώσεων και του πανηγυρισμού. Είναι άλλωστε γνωστό και αναμφισβήτητο ότι στα πανηγύρια είμαστε ιδιαίτερα καλοί και διαθέτουμε την απόλυτη τεχνογνωσία.

Τώρα λοιπόν που τελείωσαν τα πανηγύρια, πάμε στο διά ταύτα της επόμενης ημέρας, με πρώτο ζήτημα το γήπεδο. Έχουμε την αίσθηση ότι οι διαβεβαιώσεις του δημάρχου Καλαμάτας πως το Δημοτικό Στάδιο θα είναι έτοιμο τον Νοέμβριο και θα αγωνίζεται σε αυτό η «Μαύρη Θύελλα» θα διαψευστούν. Ο δήμαρχος όμως δεν έχει την ευθύνη για τα απαραίτητα έργα και έτσι εύκολα θα μεταβιβάσει τη διάψευση στις πλάτες του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, που έχει αναλάβει την ευθύνη για τα έργα. Το ζήτημα δεν είναι ποιος θα αναλάβει τελικά την ευθύνη, μιας και αυτό είναι βέβαιο ότι θα διαχυθεί και θα φτάσουμε στο γνωστό «φταίμε εμείς, φταίνε κι αυτοί, φταίει κι ο Χατζηπετρής».

Θεωρούμε ότι η διοίκηση της ομάδας δεν πρέπει να επαναπαυθεί στις διαβεβαιώσεις και χρειάζεται να κινηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του γηπέδου. Έχουμε αναφέρει άλλωστε ότι θα χρειαστεί να υπάρξει επένδυση με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Η ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας, για να έχει μέλλον στη Super League, χρειάζεται επενδύσεις σε υποδομές. Να έχει το δικό της γήπεδο για τους αγώνες, αλλά και εγκαταστάσεις, στις οποίες θα προπονείται τόσο η βασική ομάδα όσο και τα τμήματα υποδομής, που πρέπει να ξεκινούν από το προπαιδικό.

Χωρίς υποδομές και επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα, τα πανηγύρια θα αποτελέσουν σύντομα μια μακρινή ανάμνηση. Οι υποδομές είναι αυτό που έχει σημασία. Αυτές είναι επενδύσεις για το μέλλον και δημιουργούν ομάδες, που αφήνουν αποτύπωμα και αποτελούν σημείο αναφοράς στις τοπικές κοινωνίες. Η Καλαμάτα και η Μεσσηνία συνολικά έχουν δείξει ότι η δίψα για ποδόσφαιρο υπάρχει -υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν και να βρεθούν δίπλα στην ομάδα. Η δίψα αυτή δεν πρέπει να σπαταλάται σε εφήμερες λάμψεις που διαρκούν όσο κρατούν τα πυροτεχνήματα. Και για να μη συμβεί αυτό, απαιτείται σχέδιο και επενδύσεις σε υποδομές, που θα αντέχουν στον χρόνο και θα στηρίζουν το εγχείρημα.

