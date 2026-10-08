Η αναβάθμιση της βιτρίνας δεν κρύβει το πρόβλημα

Δύο υπουργοί βρέθηκαν σήμερα στην Καλαμάτα για να υπογράψουν την ενεργειακή αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου. Ο Υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με την παρουσία τους θέλησαν να «επικοινωνήσουν» το κυβερνητικό ενδιαφέρον και να δείξουν έργο στα πλαίσια της μακράς προεκλογικής εκστρατείας στην οποία βρίσκεται η χώρα. Η ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτηρίου δεν είναι προφανώς ένα έργο το οποίο δικαιολογεί υπουργικές παρουσίες και ταρατατζούμ, αλλά κατά το γνωστό «από το ολότελα, καλή και η Παναγιώταινα».

Τα προβλήματα της χώρας και της περιοχής δεν είναι η χρηματοδότηση μικροέργων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αλλά η επίλυση των δομικών της προβλημάτων. Η αντιμετώπιση κυρίως των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών. Η ενεργειακή αναβάθμιση των Δικαστηρίων δεν πρόκειται να επιταχύνει τη δικαιοσύνη και να δημιουργήσει ασφάλεια στους πολίτες και τους επενδυτές ότι θα ξεμπλέξουν γρήγορα από μια υπόθεση. Σημαντικότερο επίσης είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη, που όπως δείχνουν όλες οι έρευνες της κοινής γνώμης, έχει τρωθεί τα τελευταία χρόνια. Το πώς και το γιατί έγινε αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι έχοντες την πολιτική ευθύνη. Τα μεγάλα λόγια σε δευτερεύοντα έργα δεν μπορούν προφανώς να καλύπτουν τις παραλείψεις και τις αστοχίες στα σημαντικά.

Ο Υπουργός Υποδομών από τη δική του πλευρά έχει την ευθύνη για σημαντικότερα έργα στην περιοχή. Το κρίσιμο είναι η δρομολόγηση της κατασκευής του οδικού άξονα Πύργος - Τσακώνα και η ολοκλήρωση εντός χρονοδιαγράμματος και στο σύνολό του του δρόμου από την Καλαμάτα στη Μεθώνη. Ελπίζουμε με την ευκαιρία της σημερινής του παρουσίας να είχε κάτι νέο να πει σε σχέση με τα δύο αυτά μεγάλα έργα, τα οποία θα αναβαθμίσουν την περιοχή και θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή της.

Η Μεσσηνία και η χώρα συνολικά έχει ανάγκη από πολιτικές που θα οδηγούν τα πράγματα μπροστά. Το να σπαταλούν χρόνο και κόπο υπουργοί για να υπογράψουν πανηγυρικά μια ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτηρίου δείχνει ότι υπάρχουν λάθος προτεραιότητες. Υπερισχύει η εικόνα και το «φαίνεσθαι» από την ουσία, με αποτέλεσμα τα μεγάλα και σημαντικά είτε να κινούνται με αργό ρυθμό είτε να επιδεινώνονται δραματικά. Η αναβάθμιση της βιτρίνας δεν μπορεί να κρύψει τα προβλήματα, και αυτό φοβόμαστε ότι θα γίνει κατανοητό όταν θα είναι πολύ αργά για όλους μας.

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