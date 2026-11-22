Η παραχώρηση της λειτουργίας του Αεροδρομίου Καλαμάτας συνδέεται άμεσα με την εκτέλεση εκτεταμένων έργων αναβάθμισης, ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν - με αιχμή την κατασκευή ενός νέου, σύγχρονου τερματικού σταθμού, την επέκταση των χώρων υποδοχής, τον εκσυγχρονισμό του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης, καθώς και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών - θα εκτοξεύσουν τη δυναμικότητα του αεροδρομίου και θα βελτιώσουν ριζικά την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Μέσα στα επόμενα χρόνια, το αεροδρόμιο θα μπορεί να εξυπηρετήσει σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό πτήσεων, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για υπέρβαση του φράγματος του ενός εκατομμυρίου επιβατών ετησίως, υπερδιπλασιάζοντας τη σημερινή κίνηση, ενώ θα σταματήσει επιτέλους να δίνεται μάχη για το ξεβούλωμα στις τουαλέτες, όπως συνέβαινε τα τελευταία χρόνια. Αντιλαμβάνεται, νομίζουμε, ο καθένας τι θα σηματοδοτήσει μια τέτοια εξέλιξη για την περιοχή.

Τα έργα που σχεδιάζονται στο αεροδρόμιο εξελίσσονται με εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ολοκληρωθούν πολύ πιο γρήγορα από τα οδικά έργα που παίζουν υποστηρικτικό ρόλο στη λειτουργία του. Το χρονοδιάγραμμα στα έργα του αεροδρομίου δεν θα έχει σοβαρές αποκλίσεις, και αυτό γιατί υπάρχει διαφορετικός σχεδιασμός και επίβλεψη από τα έργα που εκτελούνται με χρηματοδότηση και μέριμνα του Δημοσίου, και τα οποία σέρνονται επί δεκαετίες.

Θα ήταν ευχής έργον να ολοκληρωθεί ταυτόχρονα ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Μεθώνη και να έχει δρομολογηθεί η κατασκευή του Πύργος – Τσακώνα. Τα μικρότερα έργα, όπως η παράκαμψη του Πεταλιδίου, το Μεσσήνη – Λάμπαινα και το Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι, ελπίζουμε πως μέσα στην επόμενη διετία θα έχουν ολοκληρωθεί.

Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου και η αύξηση των επιβατών, άρα και των επισκεπτών στην περιοχή, είναι η μεγαλύτερη επένδυση για τον τόπο. Οι δρόμοι και τα υπόλοιπα έργα υποδομής δεν θα έχουν το αναπτυξιακό αποτύπωμα που θα έχει το αεροδρόμιο. Επί σειρά ετών, η κυρίαρχη άποψη ήταν πως η ανάπτυξη της περιοχής συνδέεται με την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου και τη σύνδεση της περιοχής με την Αθήνα. Ήταν περισσότερο η ανάγκη σύνδεσης των γονιών με τα παιδιά τους που είχαν μεταναστεύσει. Η πραγματική όμως οικονομική ανάπτυξη της περιοχής είναι η σύνδεσή της με τον κόσμο μέσω του αεροδρομίου και αυτό φαίνεται τα τελευταία χρόνια.

Η Μεσσηνία από μια αγροτική περιοχή της ελληνικής επαρχίας μετατρέπεται σε παγκόσμιο τουριστικό προορισμό. Να σημειωθεί βεβαίως ότι εδώ και χρόνια τα παιδιά της δεν μεταναστεύουν πλέον μόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Αυτή η νέα πραγματικότητα, ωστόσο, απαιτεί σοβαρότητα, όρους και κανόνες, ώστε η τουριστική ανάπτυξη να μην εξελιχθεί σε αυτοκαταστροφική άναρχη δόμηση. Όπως έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, η Μεσσηνία οφείλει να προστατεύσει τη φυσιογνωμία, το φυσικό τοπίο και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της.

Αν η αύξηση των αφίξεων συνοδευτεί από αλλοίωση των παραδοσιακών οικισμών και τουρισμό μαζικής κατανάλωσης χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε θα υπονομεύσουμε τον ίδιο τον πλουτοπαραγωγικό μας πόρο. Η τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να στηρίζεται στην ασυδοσία και στις ανέξοδες εξαγγελίες, αλλά σε ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό, σύγχρονες υποδομές ύδρευσης και διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και σε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που σέβονται τον επισκέπτη και τον μόνιμο κάτοικο.

Το αεροδρόμιο αποτελεί τη μεγάλη πύλη της Μεσσηνίας και της Νότιας Πελοποννήσου με τον κόσμο. Ο αγροτικός τομέας στη Μεσσηνία, με τα γνωστά διαρθρωτικά του αδιέξοδα, τον μικρό κλήρο και τις πιέσεις στις τιμές, θα έχει όλο και λιγότερο ρόλο στην οικονομική στήριξη της περιοχής. Η σύνδεση με τον κόσμο θα αυξήσει τα έσοδα από τον ποιοτικό τουρισμό, αλλά και από τους νέους οικονομικούς τομείς που αναδεικνύει η τεχνολογική έκρηξη.

Η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η εργασία από απόσταση, οι ψηφιακοί νομάδες και η ανάγκη για διασυνδέσεις και γρήγορες μετακινήσεις αλλάζουν τις υποδομές και τη σημασία τους. Τα πράγματα στην παγκόσμια οικονομία μεταβάλλονται ραγδαία και πολλές φορές αδυνατούμε να κατανοήσουμε τι είναι το σημαντικό και τι το ασήμαντο. Κάποια πράγματα, όντας δυσδιάκριτα ή επειδή η σημασία τους υποτιμάται, περνούν απαρατήρητα έχουμε όμως την αίσθηση ότι η αναβάθμιση του αεροδρομίου είναι το πιο σημαντικό έργο που θα καθορίσει το μέλλον της περιοχής.

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