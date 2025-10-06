Στήθος κοτόπουλου με μαρινάδα γιαουρτιού, κάρυ και μάνγκο

Χρόνος προετοιμασίας : 25 ΄
Χρόνος ψησίματος: 12-15΄
ΥΛΙΚΑ για 4 άτομα
1-2 λάιμς
1 γιαούρτι χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά
½ κ.γ. σκόνη κάρυ
¼ του φλιτζανιού ψιλοκοτριμμένη ρίζα τζίντζερ
1 κ.γ. αλάτι
½ κ.γ. πάπρικα
4 στήθη κοτόπουλου
1 μεγάλο μάνγκο κομμένο σε μικρούς κύβους
1 γαλλικό μαρούλι
1 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό
4 μακρόστενες φέτες από 1 λάιμ
2 κ.σ. ελαιόλαδο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Από τα λάιμς, κρατάτε χωριστά το ξύσμα και το χυμό.
Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατεύετε 1 κουταλιά της σούπας χυμό λάιμ και λίγο ξύσμα με το γιαούρτι, το κάρι, 2 κουταλιές της σούπας τζίντζερ, ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 1/8 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα. Προσθέτετε το κοτόπουλο και αλείβετε καλά με τη μαρινάδα. Το καλύπτετε με διάφανη μεμβράνη και το αφήνετε 15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου ή 30 λεπτά στο ψυγείο, γυρίζοντας το περιστασιακά.
Εν τω μεταξύ, προετοιμάζετε τη σάλτσα: Σε μεσαίο μπολ, με μια σπάτουλα, ανακατεύετε απαλά το μάνγκο με 2 κουταλιές της σούπας τζίντζερ, 1 κουταλιά της σούπας λάιμ και 1 κ.γ. ξύσμα 1/4 κουταλάκι αλάτι , 1/8 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα και 2 κ.σ. ελαιόλαδο
Προθερμάνετε το φούρνο στους 180 βαθμούς C. Λαδώνετε την σχάρα, αφαιρείτε το κοτόπουλο από την μαρινάδα, το σκουπίζετε και το βάζετε πάνω στην καυτή σχάρα.
Ψήνετε το κοτόπουλο 7-8 λεπτά ή μέχρι να τρέξουν οι χυμοί του,από κάθε πλευρά. Μεταφέρετε το κοτόπουλο σε ξύλο κοπής, το αφήνετε να κρυώσει λίγο αν θέλετε για να κόβετε πιο εύκολα και μετά το κόβετε σε μακριές λεπτές φέτες.
Για να σερβίρετε, τοποθετείτε σε 4 μεγάλα πιάτα , φύλλα φρέσκου γαλλικού μαρουλιού και από πάνω βάζετε το κοτόπουλο σε φέτες.
Γαρνίρετε με τη σάλτσα μάνγκο στο πλάι του πιάτου και πασπαλίζετε με λίγο ξύσμα λάιμ και ψιλοκομμένο μαϊντανό.
Tips : μπορείτε να το φτιάξετε και μπουτάκια κοτόπουλου και να προσθέσετε μαζί με το μάνγκο ένα πεπονάκι Γκουανταλούπης