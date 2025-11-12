Κρασί & Αποστάγματα: Η Τέχνη της Απόλαυσης στις Παραστιές

Στην καρδιά του Ηρακλείου, οι Παραστιές δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο.

Είναι ένα ταξίδι γεύσης, όπου η φωτιά, το κρασί και οι αρωματικές νότες της Κρήτης συνθέτουν μια εμπειρία που αγγίζει όλες τις αισθήσεις.

Η κάβα του εστιατορίου φιλοξενεί μια πλούσια συλλογή κρασιών — από τολμηρές, σύγχρονες δημιουργίες νέων οινοποιών έως διαχρονικές ετικέτες που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα του ελληνικού αμπελώνα. Στο επίκεντρο βρίσκονται πάντα οι Κρητικές ποικιλίες: το Βιδιανό, το Θραψαθήρι και τόσες άλλες που αποκαλύπτουν τον αυθεντικό χαρακτήρα του νησιού μέσα σε κάθε γουλιά.

Κάθε κρασί στις Παραστιές επιλέγεται με προσοχή, ώστε να συνομιλεί με το πιάτο. Οι αρωματικές ισορροπίες, η οξύτητα, η επίγευση – όλα «δένουν» με τις δημιουργίες της κουζίνας, αναδεικνύοντας τα τοπικά προϊόντα και τη φωτιά ως κοινό παρονομαστή.

Ο Chef Patron Χάρης Παπαδάκης, με τη βαθιά γνώση και την αγάπη του για την κρητική γη, υπογράφει αυτή τη γευστική σύζευξη. Κάθε pairing είναι μια ανακάλυψη, μια γευστική εμπειρία που εξελίσσεται καθώς το κρασί αγκαλιάζει τις νότες του φαγητού. Η προσέγγισή του δεν είναι τυπική — είναι σχεδόν καλλιτεχνική, μια πράξη ισορροπίας ανάμεσα στο ένστικτο και τη γνώση.

Και όταν το δείπνο φτάνει στο τέλος του, το ταξίδι συνεχίζεται μέσα από τα εκλεκτά αποστάγματα της κάβας. Παραδοσιακή ρακή, παλαιωμένα τσίπουρα, λικέρ από αρωματικά φρούτα και βότανα της Κρήτης — όλα σερβίρονται με τον σεβασμό που αξίζει σε ένα προϊόν που κουβαλά την ψυχή του τόπου.

Στις Παραστιές, το κρασί δεν είναι απλώς συνοδευτικό· είναι συνένοχος της γεύσης. Κάθε ποτήρι και κάθε σταγόνα μεταμορφώνουν το δείπνο σε εμπειρία. Γιατί εδώ, στο ιστορικό νεοκλασικό του 1903, η παράδοση ζει μέσα από τη φλόγα, το φαγητό και το κρασί — μια αρμονία που αξίζει να δοκιμάσεις.