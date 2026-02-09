Αποκριάτικη συνταγή της Κρεατινής - Λουκάνικα με πατάτες και δεντρολίβανο



Ωραίος μεζές για τα «τσιπουράκια»

Την δεύτερη εβδομάδα του Τριωδίου τρώμε τα πάντα όλες τις μέρες εκτός της Τετάρτης και της Παρασκευής. Την Πέμπτη αυτής της εβδομάδας στην Ελλάδα υπάρχει το έθιμο της Τσικνοπέμπτης.



Υλικά για 8 μερίδες

• 500 γρ λουκάνικα πικάντικα (της αρεσκείας μας), κομμένα σε ροδέλες 3 εκ.

• 500 γρ πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε κύβους 2 εκ.

• 2 κουταλάκια του γλυκού ψιλοκομμένο φρέσκο δεντρολίβανο

• 150 γρ. γραβιέρα κομμένη σε μικρά κυβάκια

• 4 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο

• αλάτι, πιπέρι

• λεμόνι για το γαρνίρισμα

Εκτέλεση:

1. Σοτάρουμε τα λουκάνικα με το ελαιόλαδο σε μεγάλο τηγάνι μέχρι να βγάλουν το λίπος τους.

2. Προσθέτουμε τις πατάτες, το αλάτι και πιπέρι, και το δεντρολίβανο και ανακατεύουμε το φαγητό καλά.

3. Χαμηλώνουμε την φωτιά, σκεπάζουμε το τηγάνι και αφήνουμε να σιγοψηθεί το φαγητό προσθέτοντας ελάχιστο νερό αν χρειαστεί για να μην κολλήσουν στον πάτο οι πατάτες.

4. Όταν μαλακώσουν οι πατάτες και ψηθούν τα λουκάνικα σβήνουμε την φωτιά και προσθέτουμε την γραβιέρα. Αφήνουμε να λιώσει λίγο το τυρί και σερβίρουμε γαρνίροντας με χοντρές φέτες λεμονιού.