Κινόα με λαχανικά

Μία σαλάτα με υψηλή διατροφική αξία.

Υλικά:

2 φλιτζάνια κινόα

1 μελιτζάνα

Λαχανάκι Βρυξελλών

2 κολοκύθια

4 καρότα

1 κόκκινη πιπεριά

1 μπρόκολο μικρό

Κόλιανδρο

Λεμόνι

Ελαιόλαδο

Σκόρδο

Αλάτι

Πιπέρι



Εκτέλεση:

Πλένετε και κόβετε σε κύβους την μελιτζάνα. Την ξεπικρίζετε σε αλατισμένο νερό.

Πλένετε τα κολοκύθια, τα καρότα και το μπρόκολο και τα κόβετε σε σχετικά μεγάλα κομμάτια.

Κόβετε τις πιπεριές σε λουρίδες.

Βάζετε σε μία κατσαρόλα με νερό, αλάτι, λίγο λάδι, δύο κομμάτια σκόρδο και προσθέτετε τις μελιτζάνες. Τις βράζετε για 15 λεπτά.

Σε μία νέα κατσαρόλα βράζετε τα κολοκύθια, μπρόκολο, καρότα και λαχανάκια Βρυξελλών, 2 κομμάτια σκόρδο για 10 με 15 λεπτά και προσθέτετε για 5 λεπτά τις κόκκινες πιπεριές. Τα σουρώνετε.

Σε ένα κατσαρολάκι βράζετε 4 φλυτζάνια νερό και αφού βράσει καλά ρίχνετε τα δύο φλυτζάνια κινόα, ένα κύβο λαχανικών, αλάτι και λάδι. Το αφήνετε να φουσκώσει για 10-15 λεπτά.

Τώρα έχετε όλα τα υλικά σας έτοιμα για να δημιουργήσετε τη σαλάτα σας.

Σε μία ωραία σαλατιέρα βάζετε όλα τα λαχανικά σας με την κινόα.

Σε ένα σέικερ βάζετε λάδι, λεμόνι, αλάτι, πιπέρι και τριμμένο σκόρδο. Τα χτυπάτε αρκετά και ρίχνετε το μείγμα πάνω από τη σαλάτα.

Ψιλοκόβετε το κόλιανδρο και το ρίχνετε ωμό πάνω στη σαλάτα.

Καλή απόλαυση.

Πηγή: FemaleG