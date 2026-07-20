Δεν θα ξανατηγανίσεις ποτέ κολοκυθάκια!

Εύκολη, γρήγορη και πεντανόστιμη συνταγή του Δημήτρη Μιχαηλίδη.

Υλικά



2 κολοκυθάκια

3 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. κορν φλάουρ

2 κ.σ. φρυγανιά

2 κ.σ. παρμεζάνα

αλάτι

πιπέρι

πάπρικα

σκόνη σκόρδο

ρίγανη

το εσωτερικό από τα κολοκυθάκια

2 κ.σ. στραγγιστό γιαούρτι

χυμό από 1/2 λεμόνι

1 σκελίδα σκόρδο

1 κ.σ. ταχίνι

2 κ.σ. μαϊντανό

αλάτι

πιπέρι

πάπρικα

Εκτέλεση

Κόψε 2 κολοκυθάκια σε φέτες και στη συνέχεια αφαίρεσε το εσωτερικό τους.

Πρόσθεσε 3 κ.σ. ελαιόλαδο και ανακάτεψε.

Ρίξε μέσα 2 κ.σ. κορν φλάουρ, 2 κ.σ. φρυγανιά, 2 κ.σ. παρμεζάνα, αλάτι, πιπέρι, πάπρικα, σκόνη σκόρδο, ρίγανη και ανακάτεψε.

Βάλε τα κολοκυθάκια σε ένα ταψί με στρωμένη λαδόκολλα και ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 200 για περίπου 25'.

Για το ντιπάκι βάλε ένα τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, πρόσθεσε λίγο ελαιόλαδο και σόταρε το εσωτερικό από τα κολοκυθάκια μέχρι να πάρουν χρώμα.

Βάλ' τα στο multi, πρόσθεσε 2 κ.σ. γιαούρτι, χυμό από 1/2 λεμόνι, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 κ.σ. ταχίνι, 2 κ.σ. μαϊντανό, αλάτι, πάπρικα, πιπέρι και άλεσε.

Μόλις βγουν από το φούρνο πρόσθεσε ψιλοκομμένο μαϊντανό και ανακάτεψε.