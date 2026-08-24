Σαλάτα με σύκα, προσούτο & παρμεζάνα

Πεντανόστιμη σαλάτα με σύκα, προσούτο και παρμεζάνα, ένας μοναδικός συνδυασμός γλυκών και αλμυρών γεύσεων που θα λατρέψετε!

Μια εύκολη και γρήγορη καλοκαιρινή σαλάτα με φρέσκα σύκα, ιδανική για ορεκτικό, ελαφρύ γεύμα ή ένα εντυπωσιακό τραπέζι. Δοκιμάστε αυτή την εύκολη συνταγή με σύκα και απολαύστε μια από τις πιο νόστιμες σαλάτες του καλοκαιριού!



σύκα

ελαιόλαδο

αλάτι

κρέμα βαλσάμικο

προσούτο

παρμεζάνα

καρύδια

μέλι

ρόκα

Καθαρίζουμε τα σύκα, τα βάζουμε σε ένα πιάτο, σκεπάζουμε με μεμβράνη και με ένα μπολ τα πατάμε να γίνουν επίπεδα.

Προσθέτουμε ελαιόλαδο, αλάτι, κρέμα βαλσάμικο, προσούτο, παρμεζάνα, μέλι, καρύδια και τέλος τη ρόκα.



Dimitris Michailidis