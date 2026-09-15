Κροκ μαντάμ: Τραγανό και λαχταριστό

Το κροκ μαντάμ είναι ένα από τα πιο φημισμένα μικρογεύματα γαλλικής προέλευσης που μπορεί κανείς να απολαύσει σε ένα μπιστρό. Το όνομά του σημαίνει «τραγανή κυρία».

Του Σταύρου Μαρινόπουλου

Υλικά

2 φέτες ψωμιού του τοστ

1 φέτα τυριού για τοστ που λιώνει

1 φέτα καπνιστού ζαμπόν

Λίγη τριμμένη γραβιέρα

1 αυγό

Λίγο βούτυρο

Αλάτι

Πάπρικα

Εκτέλεση

Βάζετε το τυρί και το ζαμπόν ανάμεσα στις δύο φέτες του ψωμιού, τις οποίες έχετε πρώτα βουτυρώσει από τη μία πλευρά.

Ζεσταίνετε ένα αντικολλητικό τηγάνι και βάζετε μέσα το τοστ που δημιουργήσατε. Φροντίζετε να το γυρίζετε, ώστε να ροδίσει ομοιόμορφα. Ύστερα, το αφαιρείτε από το σκεύος και το αφήνετε σε ένα ταψί με στρωμένη λαδόκολλα.

Ανάβετε το γκριλ.

Καλύπτετε το σάντουιτς με τριμμένη γραβιέρα και το ψήνετε μέχρι αυτή να λιώσει.

Παράλληλα, τηγανίζετε το αυγό με λίγο βούτυρο.

Όταν είναι έτοιμο το φαγητό, το βγάζετε από το φούρνο και ρίχνετε πάνω του το αυγό.

Αλατίζετε και πασπαλίζετε με λίγη πάπρικα.

Καλή όρεξη!