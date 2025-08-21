Παράπονα για τα σκουπίδια στην 23ης Μαρτίου

Για εικόνες που αλλοιώνουν τη γραφικότητα και την ομορφιά του Ιστορικού Κέντρου κάνουν λόγο κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής, αναφορικά με τις σακούλες σκουπιδιών γύρω από τους κάδους στη νησίδα της 23ης Μαρτίου.

Όπως τονίζουν, το πρόβλημα είναι έντονο κυρίως τις βραδινές ώρες και μέχρι να γίνει η αποκομιδή των απορριμμάτων, με τους ντόπιους και τους επισκέπτες της πόλης να αντικρίζουν σκηνικά όπως το εικονιζόμενο.

Τ.Αν.