eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 07 Σεπτεμβρίου 2025 13:53

Υπάρχουν και άλλες προβληματικές διαβάσεις

Γράφτηκε από τον

Υπάρχουν και άλλες προβληματικές διαβάσεις

Premium Strom

Επιτέλους, ο Δήμος Καλαμάτας αποφάσισε να αντικαταστήσει τις χαλασμένες και επικίνδυνες ξύλινες διαβάσεις πεζών προς την οδό Δημοσθένους, πριν το Δημοτικό Θέατρο και το Δικαστικό Μέγαρο.

Κάλλιο αργά, παρά ποτέ. Όμως πρέπει να κάνει το ίδιο και για τις προβληματικές διαβάσεις προς την οδό Σόλωνος, πριν το Δικαστικό Μέγαρο (στη νότια πλευρά) και το Διοικητήριο Μεσσηνίας.
Γ.Σ.

Κατηγορία Σχόλια
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις