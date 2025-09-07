Υπάρχουν και άλλες προβληματικές διαβάσεις

Επιτέλους, ο Δήμος Καλαμάτας αποφάσισε να αντικαταστήσει τις χαλασμένες και επικίνδυνες ξύλινες διαβάσεις πεζών προς την οδό Δημοσθένους, πριν το Δημοτικό Θέατρο και το Δικαστικό Μέγαρο.

Κάλλιο αργά, παρά ποτέ. Όμως πρέπει να κάνει το ίδιο και για τις προβληματικές διαβάσεις προς την οδό Σόλωνος, πριν το Δικαστικό Μέγαρο (στη νότια πλευρά) και το Διοικητήριο Μεσσηνίας.

Γ.Σ.