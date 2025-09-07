Το φθινοπωρινό «άγγιγμα» και η επίδρασή του στην Παραλία

Τα τελευταία χρόνια η συζήτηση για τη μειωμένη κίνηση στην Παραλία της Καλαμάτας από τις αρχές Σεπτέμβρη έχει εστιάσει -λανθασμένα- στις παράλληλες εκδηλώσεις του κέντρου.

Η πραγματικότητα ωστόσο, σύμφωνα με συζητήσεις και παρατηρήσεις ντόπιων, είναι πιο απλή: Οι μαθητές, που αποτελούν σημαντικό κορμό της κίνησης στη Ναυαρίνου, επιστρέφουν σε ρυθμούς σχολείου και φροντιστηρίων, οι οικογένειες προσαρμόζονται στις υποχρεώσεις της νέας χρονιάς, ενώ ο καιρός κάνει τα τελευταία χρόνια το δικό του σύντομο «διάλειμμα» δροσιάς στα τέλη Αυγούστου, με ένα φθινοπωρινό «άγγιγμα» που απομακρύνει αρκετούς λουόμενους.

Ωστόσο, οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες στην Καλαμάτα δεν λένε την τελευταία τους λέξη...

Επανέρχονται δυναμικά και συνοδεύουν την πόλη μέχρι και τις γιορτές, κάνοντας την παραλιακή ζώνη ελκυστική για όσους ξέρουν να απολαμβάνουν το παρατεταμένο καλοκαίρι της Μεσσηνίας.

Το γιατί αυτό το καλοκαίρι δεν διαφημίζεται, ώστε η Παραλία να έχει έστω τις πρωινές ώρες τον ανάλογο κόσμο της και τα καταστήματα να μην κλείνουν από τον Σεπτέμβριο, είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο πρέπει να προβληματίσει.