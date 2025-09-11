Τα καλάμια κλείνουν το ρεύμα κυκλοφορίας

Στον δρόμο από την Καρυδιά προς την πίστα καρτ στο ύψος της πινακίδας “Μακαρία” και πριν το εργοστάσιο του Γκούμα, όπως μας διαμαρτυρήθηκε αναγνώστης μας, στέλνοντας και σχετική φωτογραφία, το ρεύμα κυκλοφορίας έχει κλείσει με καλάμια, τα οποία έχουν γείρει στον δρόμο μετά από τη φωτιά που σημειώθηκε πριν μια βδομάδα.