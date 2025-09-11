Τα καλάμια κλείνουν το ρεύμα κυκλοφορίας

19:30 11/09
Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να ασχοληθούν αμέσως με το πρόβλημα και να δώσουν λύση, για την αποφυγή ατυχήματος λόγω της επικίνδυνης στροφής.
Γ.Σ.
Στον δρόμο από την Καρυδιά προς την πίστα καρτ στο ύψος της πινακίδας “Μακαρία” και πριν το εργοστάσιο του Γκούμα, όπως μας διαμαρτυρήθηκε αναγνώστης μας, στέλνοντας και σχετική φωτογραφία, το ρεύμα κυκλοφορίας έχει κλείσει με καλάμια, τα οποία έχουν γείρει στον δρόμο μετά από τη φωτιά που σημειώθηκε πριν μια βδομάδα.
Γ.Σ.