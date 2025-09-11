eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025 18:30

Τα καλάμια κλείνουν το ρεύμα κυκλοφορίας

Γράφτηκε από τον

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Στον δρόμο από την Καρυδιά προς την πίστα καρτ στο ύψος της πινακίδας “Μακαρία” και πριν το εργοστάσιο του Γκούμα, όπως μας διαμαρτυρήθηκε αναγνώστης μας, στέλνοντας και σχετική φωτογραφία, το ρεύμα κυκλοφορίας έχει κλείσει με καλάμια, τα οποία έχουν γείρει στον δρόμο μετά από τη φωτιά που σημειώθηκε πριν μια βδομάδα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να ασχοληθούν αμέσως με το πρόβλημα και να δώσουν λύση, για την αποφυγή ατυχήματος λόγω της επικίνδυνης στροφής.

Γ.Σ.

