Εκτός Καλαμάτας η F1

Αρνητική τροπή είχε τελικά το “κατέβασμα” του αγωνιστικoύ μονοθέσιου της McLaren στην Καλαμάτα.

Η εμπειρία με το showcar της McLaren F1 Τeam μετά τη Θεσσαλονίκη θα κάνει… pit stop σε Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα, Αθήνα, αλλά όχι στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα όπως είχε συζητηθεί, καθώς δεν επετεύχθη συμφωνία ανάμεσα στους εμπλεκόμενους.

