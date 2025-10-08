eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 08 Οκτωβρίου 2025 18:40

Παράπονα για φωτισμό και νερά στην Παπανικολάου

Για τον χαμηλό φωτισμό της οδού Παπανικολάου διαμαρτύρονται κάτοικοι της περιοχής, καθώς οι κολόνες της ΔΕΗ δεν καλύπτουν επαρκώς τον δρόμο.

Είναι ενδεικτικό πως σε ορισμένες περιπτώσεις πεζοί χρησιμοποιούν τα κινητά τους για να μετακινηθούν με ασφάλεια, ενώ σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης ο δρόμος μετατρέπεται -σε αρκετά σημεία- σε λίμνη.

