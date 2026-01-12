Ταΰγετος: Με αντιολισθητικές αλυσίδες η κυκλοφορία στην παλιά ΕΟ Καλαμάτας - Σπάρτης

Πυκνή χιονόπτωση και συνθήκες παγετού επικρατεί ανά διαστήματα στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου με αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων για την κυκλοφορία οχημάτων σε τμήμα της παλιάς Εθνικής Οδού Καλαμάτας - Σπάρτης.

Ειδικότερα σύμφωνα με ενημέρωση από την Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας υποχρεωτική είναι η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων από το 26ο χλμ - μετά την Αρτεμισία- έως και το 41,2ο χλμ. του εθνικού δρόμου Καλαμάτας - Σπάρτης.

Υπενθυμίζεται στους οδηγούς η υποχρέωση να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν στα οχήματα τους αντιολισθητικές αλυσίδες στα σημεία του οδικού δικτύου όπου υπάρχει χιόνι ή παγετός , να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

(Φωτογραφία αρχείου)