Τετάρτη, 05 Νοεμβρίου 2025 14:48

Χωρίς ενημέρωση για το "Crown Iris"

Χωρίς ενημέρωση για το &quot;Crown Iris&quot;

Σε καμία ενημέρωση δεν προχώρησε ο Δήμος Καλαμάτας αναφορικά με το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο "Crown Iris" την περασμένη εβδομάδα.

Παρότι κάθε φορά κάνει ανάρτηση στην ιστοσελίδα του για τον αριθμό των επιβαινόντων και για τα δρομολόγια που ακολουθούν, αυτή τη φορά δεν έγινε κάτι αντίστοιχο, ενώ και το info kiosk στο λιμάνι επιλέχτηκε να παραμείνει κλειστό.

Αυτό που δεν ξεκαθαρίστηκε ήταν αν με αυτή την απόσταση ο δήμος τάχθηκε “αθόρυβα” υπέρ της Αντιφασιστικής Κίνησης, συλλογικοτήτων και φορέων της πόλης που πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ή απλά θέλησε να μην δυναμιτίσει περαιτέρω το κλίμα.

Για την ιστορία πάντως, μεγάλο μέρος των ανθρώπων που κατέβηκαν από το κρουαζιερόπλοιο και έκαναν τη βόλτα τους στην παραλιακή δεν προέρχονταν από το Ισραήλ αλλά από χώρες της Ασίας.

