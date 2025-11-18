Παράπονα για τα δωρεάν δελτία στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Η δωρεάν διάθεση των δελτίων προτεραιότητας για το «Return of the summer» του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Μέγαρο Χορού αποδείχθηκε υπόθεση… λίγων λεπτών.

Με ώρα έναρξης της διάθεσης στις 12 το μεσημέρι, σε λιγότερο από 10 λεπτά όλα τα δελτία είχαν εξαφανιστεί, προκαλώντας αντιδράσεις στα social media.

Xρήστες άφησαν αιχμές για «κρατημένες θέσεις» και «γνωστούς των γνωστών», επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της διάθεσης προσκλήσεων.

Πάντως, για μια εργάσιμη μέρα και ώρα που άνοιξε η ticketservices και με μια αίθουσα πλέον των 650 θέσεων, οι φωνές μάλλον κρίνονται δίκαιες...

Κάθε θεατής μπορούσε να προμηθευτεί έως δύο δελτία εισόδου, ωστόσο καλό θα ήταν να απαντηθεί πόσες θέσεις ήταν διαθέσιμες στην πλατφόρμα, ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο.