Όμως η τεχνολογία δεν μπορεί να λειτουργήσει σε κενό υποδομών. Στο ύψος της Ανάστασης, με την πρώτη βροχή ο δρόμος ακριβώς δίπλα από την «έξυπνη» διάβαση μετατρέπεται σε μικρή λίμνη, ακυρώνοντας στην πράξη κάθε σύγχρονη παρέμβαση. Ο πεζός δεν κινδυνεύει έτσι από τα αυτοκίνητα, αλλά από το νερό που τον αναγκάζει να κατέβει στο οδόστρωμα, προκύπτοντας ένα αλλόκοτο σκηνικό. Η βιώσιμη κινητικότητα δεν απαιτεί μόνο «έξυπνα» έργα, αλλά και τα αυτονόητα: σωστή απορροή, συντήρηση και λειτουργικούς δρόμους. Αλλιώς, η καινοτομία καταλήγει απλώς να φωτίζει τα προβλήματα αντί να τα λύνει.

Τ.Αν.