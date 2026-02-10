eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026 16:46

Αλλόκοτο σκηνικό

Γράφτηκε από τον

Αλλόκοτο σκηνικό

Premium Strom

Η Καλαμάτα επενδύει -και σωστά- σε «έξυπνες» διαβάσεις, αισθητήρες και φωτεινές σημάνσεις που βελτιώνουν την ασφάλεια των πεζών.

Όμως η τεχνολογία δεν μπορεί να λειτουργήσει σε κενό υποδομών. Στο ύψος της Ανάστασης, με την πρώτη βροχή ο δρόμος ακριβώς δίπλα από την «έξυπνη» διάβαση μετατρέπεται σε μικρή λίμνη, ακυρώνοντας στην πράξη κάθε σύγχρονη παρέμβαση. Ο πεζός δεν κινδυνεύει έτσι από τα αυτοκίνητα, αλλά από το νερό που τον αναγκάζει να κατέβει στο οδόστρωμα, προκύπτοντας ένα αλλόκοτο σκηνικό. Η βιώσιμη κινητικότητα δεν απαιτεί μόνο «έξυπνα» έργα, αλλά και τα αυτονόητα: σωστή απορροή, συντήρηση και λειτουργικούς δρόμους. Αλλιώς, η καινοτομία καταλήγει απλώς να φωτίζει τα προβλήματα αντί να τα λύνει.
Τ.Αν.

Κατηγορία Σχόλια
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις