ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας: Κινητοποίηση για τα 3 χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη

“Παλεύουμε για να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες σε όλους τους υπεύθυνους για το έγκλημα στα Τέμπη, καμία συγκάλυψη και για σύγχρονες ασφαλείς, φθηνές, αποκλειστικά δημόσιες μεταφορές”, επισημαίνει το Δ.Σ. του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

“Στις 28 Φλεβάρη 2026 συμπληρώνονται 3 χρόνια από το σιδηροδρομικό έγκλημα στα Τέμπη, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους με μαρτυρικό τρόπο.

Από την πρώτη στιγμή του εγκλήματος των Τεμπών, τα εργατικά συνδικάτα, οι συγγενείς των θυμάτων, σύσσωμος ο ελληνικός λαός, απαίτησαν να υπάρξει πραγματική δικαίωση, να αποδοθούν όλες οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες της σύγκρουσης των τρένων, να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα.

Με το σύνθημα «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», που αντήχησε συντονισμένα από εκατομμύρια στόματα στις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις και την περσινή συγκλονιστική απεργία της 28ης Φλεβάρη, ο λαός μας αποκάλυψε τον πραγματικό υπεύθυνο του εγκλήματος. Την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και όλων των προηγούμενων, που οδήγησαν στον τεμαχισμό του σιδηρόδρομου, χωρίς συστήματα ασφαλείας, τις κατευθύνσεις της ΕΕ για την απελευθέρωση των μεταφορών, με τραγικές συνέπειες όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις χώρες.

Αυτό απέδειξε και η πρόσφατη πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία, με τον εκτροχιασμό και τη σύγκρουση τρένων. Η ανάγκη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, φέρνει τραγικά αποτελέσματα, τα οποία μετριούνται ακόμα και σε ανθρώπινες ζωές.

Τα νέα Τέμπη, όμως, είναι εδώ, κάθε μέρα και στους εργασιακούς χώρους, στις μεταφορές, σε όλη μας τη ζωή. Εκατοντάδες είναι οι εργαζόμενοι τα τελευταία χρόνια, που άφησαν την τελευταία τους πνοή στους χώρους δουλειάς, χιλιάδες οι τραυματίες, γιατί τα μέτρα ασφαλείας για τους εργοδότες και την κυβέρνηση λογίζονται ως κόστος που δεν φέρνει κέρδος.

Εργατικά εγκλήματα, όπως το πρόσφατο στο εργοστάσιο Βιολάντα, οι δεκάδες νεκροί και τραυματίες σε εργοτάξια, σε ναυπηγεία αλλά και σε χώρους του δημοσίου, όπως στους ΟΤΑ που έχουν αρνητική πρωτιά, οι σαθρές υποδομές στα σχολεία και τα δημόσια κτίρια, που πέφτουν στα κεφάλια των μαθητών και των εργαζομένων, είναι τρανή απόδειξη, του τι θα πει να μπαίνει η ασφάλειά μας σε δεύτερη μοίρα.

Ο λαός μας μένει απροστάτευτος όμως και από τις φυσικές καταστροφές, όπως πρόσφατα απέδειξαν οι τραγικές πλημμύρες στην Αθήνα, αλλά και στο πρόσφατο παρελθόν στην Μάνδρα και τη Θεσσαλία, στην πυρκαγιά στο Μάτι. Αντίθετα, βλέπουμε να δίνονται δισεκατομμύρια ευρώ στην πολεμική οικονομία, για εξοπλισμούς και δαπάνες, που τελικά μόνο για την ασφάλεια της

χώρας δεν χρησιμοποιούνται και πηγαίνουν για πολεμικά σχέδια με θύματα τους λαούς.

Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και του λαού μας, απέδειξαν πως το μόνο που φοβούνται είναι όταν ο λαός βγαίνει στο προσκήνιο. Όταν αγωνίζεται ενωμένος, σαν μια γροθιά. Όταν οι εργαζόμενοι, η νεολαία, οι αγρότες, όλος ο λαός παλεύουν για να ανατρέψουν αυτή τη βάρβαρη πολιτική που γεννά τέτοια εγκλήματα.

Παλεύουμε για: Να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες σε όλους τους υπεύθυνους

για το έγκλημα στα Τέμπη. Καμία συγκάλυψη. Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην πολιτική της «απελευθέρωσης» και της ιδιωτικοποίησης, που υπηρετεί τα κέρδη και θυσιάζει ανθρώπινες ζωές. Για σύγχρονες ασφαλείς, φθηνές, αποκλειστικά δημόσιες μεταφορές. Συστηματικός έλεγχος για την τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Πρόσληψη προσωπικού για την επαρκή στελέχωση των Επιθεωρήσεων Εργασίας. Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς. 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο. Επαρκής αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για Υγεία, Παιδεία Πρόνοια, για την προστασία από τις φυσικές καταστροφές. Όχι στους πολεμικούς εξοπλισμούς και τις δαπάνες, που εμπλέκουν τον λαό μας και τους άλλους λαούς, στο μακελειό του πολέμου”.

Το Δ.Σ. του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ καλεί “τα εργατικά σωματεία, τα συνταξιουχικά σωματεία, τους επαγγελματικούς φορείς της περιοχής, σε κοινή σύσκεψη, την Παρασκευή 13/2 και ώρα 6 μ.μ., στα γραφεία της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, όπου συνεδριάζει και το ΝΤ (Φραντζή 10), για την οργάνωση κινητοποίησης στις 28/2”.