Συνάντηση εργασίας για τις μελέτες ακτομηχανικής προστασίας σε Κορδία και Άγιο Ανδρέα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στα γραφεία της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Αντικείμενο ήταν δύο μελέτες. Η πρώτη αφορά την ακτομηχανική προστασία βόρεια του υφιστάμενου προσαμμωτικού μόλου στη Δ.Ε. Αίπειας στον Άγιο Ανδρέα. Η δεύτερη αφορά την ακτομηχανική προστασία του οικισμού Κορδία στη Μεσσηνία. Μετά τη σύσκεψη ακολούθησε επιτόπια επίσκεψη και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στις δύο περιοχές.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Ανδρέας Τσουκαλάς, ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Αναστάσιος Σαρδέλης, ο προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών Θεόδωρος Γιαννόπουλος και ο μελετητής Νικόλαος Παναγόπουλος.