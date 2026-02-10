eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026

Μελέτες ακτομηχανικής προστασίας σε Κορδία και Άγιο Ανδρέα

Μελέτες ακτομηχανικής προστασίας σε Κορδία και Άγιο Ανδρέα

Συνάντηση εργασίας για τις μελέτες ακτομηχανικής προστασίας σε Κορδία και Άγιο Ανδρέα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στα γραφεία της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Αντικείμενο ήταν δύο μελέτες. Η πρώτη αφορά την ακτομηχανική προστασία βόρεια του υφιστάμενου προσαμμωτικού μόλου στη Δ.Ε. Αίπειας στον Άγιο Ανδρέα. Η δεύτερη αφορά την ακτομηχανική προστασία του οικισμού Κορδία στη Μεσσηνία. Μετά τη σύσκεψη ακολούθησε επιτόπια επίσκεψη και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στις δύο περιοχές.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Ανδρέας Τσουκαλάς, ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Αναστάσιος Σαρδέλης, ο προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών Θεόδωρος Γιαννόπουλος και ο μελετητής Νικόλαος Παναγόπουλος.

 

